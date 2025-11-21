Madagascar: Tamatave manal'azy - 7 chanteurs, 2 DJ invités

La capitale Betsimisaraka hébergera un événement inédit et de grande envergure : Tamatave manal'azy 2025. Le 13 décembre prochain, neuf artistes, dont sept chanteurs et deux platinistes feront vibrer la grande ville avant Noël et la Saint Sylvestre.

L'affiche est alléchante car Anatal, Fafass, Jior'Shy, Jupa Bango, Kesy, Ngiah Tax olo Fotsy, Zay One, Deejay Alison et Dj Eliot seront dans la partie. En effet, les différentes générations auront leur part car les tempos seront variés, afrobeat, rap, mozika mafana, et trad-fusion seront au menu. Centre de gravité culturel de Madagascar depuis trois décennies, Toamasina - Tamaga pour les intimes - est également un carrefour accueillant les personnes venant d'autres régions.

La plupart sont des artistes, des chanteurs qui veulent acquérir de la notoriété, la ville est un haut lieu de la musique urbaine. Ainsi acquérir davantage de prestige, les entrepreneurs culturels locaux ont pris l'initiative d'organiser Tamatave manal'azy afin que les participants rencontrent leurs fans, et se produisent sur scène.