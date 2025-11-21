Madagascar: « Samy mbola hafa » 2.0 - Retour de Tovo J'Hay & 'Zay sur la même scène

Après le succès retentissant de la première édition en 2023, Tovo J'Hay et le groupe 'Zay reviennent ensemble sur la même scène pour une nouvelle édition de « Samy Mbola Hafa », organisée par Louvto Company.

Cela se fera demain 22 novembre à 15h au CCI Ivato.

Lors de la toute première édition, il y a deux ans, le duo avait rempli le CCI Ivato et marqué les esprits par un concert chaleureux, alternant solos, duos inédits et interprétations de leurs plus grandes chansons. Cette complicité artistique, très appréciée du public, est devenue la marque de ce concept.

Pour cette nouvelle édition, les deux artistes promettent un spectacle totalement renouvelé : un répertoire réarrangé, différent de celui présenté l'année dernière ; une mise en scène retravaillée ; de nouveaux arrangements sonores, signés cette fois par Kool Concept, des surprises et plusieurs moments de duos entre les deux formations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chaque groupe aura bien sa propre partie, mais des prestations communes viendront aussi ponctuer le spectacle. Côté 'Zay, le répertoire ne sera « pas comme avant », annonce Malala: « des titres revisités, un répertoire tout à fait différent, et quelques nouveautés ». Quant à Tovo J'Hay, ses incontournables -- ceux tant attendus par les fans -- figureront évidemment au programme.

Le concert durera plus de trois heures, avec l'ambition -- déjà évoquée par les organisateurs de Louvto Company -- d'exporter prochainement ce concept dans les régions.

« Samy mbola hafa » revient donc avec la promesse d'un moment unique, fidèle à l'esprit de la première édition mais entièrement repensé pour offrir une expérience encore plus forte au public.

Les billets sont disponibles exclusivement sur la plateforme www.billetclick.com.