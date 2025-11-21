Madagascar: Oksi livre deux singles à ses fidèles

Après un léger malentendu avec Lico Kininike, Oksi a fait le dos rond face aux critiques des médisants. Heureusement que l'affaire n'est pas allée loin, car les deux artistes ont trouvé un terrain d'entente. Bien entendu, le prince de l'afropop de la ville du Varatraza est passé à des choses... plus importantes. Il a compris que le chamaillage ne résout rien. Il a ainsi consacré son temps à produire des morceaux.

Du slow pop d'abord. Le lundi 3 novembre dernier, le chanteur met sur sa page Facebook la vidéo musicale Positiveo. Les paroles de ce titre réconfortent, sèchent les larmes. Caresser les oreilles avec les mots motivants est tout à fait la spécialité d'Oksi. Vêtu de blanc, la couleur de la propreté et de la sincerité, le bonhomme prêche la persévérance. « Garder l'objectif dans l'esprit... Il se peut que la vie nous flagelle, mais ne baisse surtout pas les bras », chantonne-t-il dans son premier couplet.

Effectivement, l'oeuvre a fait réagir plus de 10 000 personnes, notamment ses aficionados. « C'est réconfortant et encourageant...», a commenté Jenifer Mandz, une inconditionnelle. Les Malgaches ont besoin de ce genre de musique riche en propos et en mélodie, surtout dans ce contexte assez tendu. Et Oksi a planté les graines là où il le fallait.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, l'auteur n'a guère besoin d'aller loin pour griffonner son texte. « J'ai connu des hauts et des bas cette année. amour, trahison, joie, tristesse m'ont forgé. À force de subir tout cela, je me suis demandé : suis-je la personne la plus malchanceuse sur cette terre ? (...) Quand la maladie, le problème financier ainsi que les coups bas te frappent, tu préfères dormir et ne plus te réveiller le matin. Mais, il faut garder la tête haute et continuer de vivre. C'est ça l'attitude positive. Je dédie ce single à ceux qui ont traversé les pires moments de leur existence », a-t-il confié.

Monsieur enchaîne avec Magnajima. Tourné à Diego en Juillet 2024, réalisé par Chade Y, monté par Arix, le clip a été diffusé le samedi 15 novembre dernier. En sus, le beatmaking, le mixage ainsi que le mastering ont été confiés par le magicien incontestable Davalt.

Oui, ça cogne, comme disaient les jeunes Tavaratra. Magnajima littéralement agité est tantôt egotrip tantôt un avertissement. « La force, la bravoure, on est irrésistible (... ) L'habit ne fait pas le moine. C'est le message ». Un personnage qui n'est pas à présenter à la population d'Antsiranana figure dans la vidéo : Robot ny Lazaret. Versé dans l'art du déguisement, ce comédien attire la curiosité de ses concitoyens. Il a fait des rues d'Antsiranaña une pièce de théâtre géante. Son aptitude naturelle et son sens de la créativité ont également impressionné le chanteur. Alors, il convie la légende à l'escorter, en guise de considération.

Les deux titres sortis en l'espace d'une semaine démontrent la détermination du jeune homme qui a tant grimpé. Malgré cet effort, il demeure humble. Pourtant, son public est entièrement convaincu que son idole nage désormais dans le grand bain. Les concerts et les tournées effectuées attestent sa notoriété dans la partie septentrionale du pays. D'ailleurs, la semaine dernière, à Ramena, il a été convié à monter sur l'estrade par Wawa Salegy. Sur la scène, il a mis en extase l'assistance avec son tube très attendu.

Poète urbain - slameur au début de sa carrière, Oksi a au fil du temps pris un virage vers l'afropop. Toutefois, il a su garder une plume pointue. Actuellement, il est en train de préparer une belle recette musicale. Bien qu'il ne l'ait pas encore dévoilé, la production sera prometteuse.