Madagascar: Transition limitée dans le temps

Candidat ou pas candidat ? Le Président de la Refondation de La République, Randrianirina Michaël, entretient le suspense sur sa candidature à la présidence d'ici, au plus tard, 24 mois.

Transition limitée dans le temps

Le Colonel-Président avait dit s'en remettre au peuple pour savoir s'il sera à la course à Iavoloha, une fois la période transitoire arrivée à son terme. Nombre d'observateurs estiment que le meilleur scénario serait que les cinq chefs d'Etat, le gouvernement dans son ensemble, et toutes les forces vives de la nation s'accordent sur un schéma de sortie de crise se traduisant par un retour réel à un ordre démocratique susceptible où, ceux qui dirigent ce pays font preuve d'une réelle volonté de réformes profondes aussi bien dans la vie politique qu'économique du pays.

Histoire de donner au peuple l'assurance d'une stabilité politique qui demeure encore et toujours la condition sine qua none d'une économie qui, faute d'être prospère, pourrait au moins permettre aux Malgaches de survivre, après tant d'années de misère où la Grande Île, pourtant si riche en potentialités, n'a jamais eu l'occasion de sortir du cercle des pays les plus pauvres au monde.

Une pauvreté qui risque de s'aggraver si elle perdure dans le temps et dépasse les 24 mois. Il s'agira en somme de veiller à ce qu'il y ait une transition limitée dans le temps où le Président-Colonel et ses Hauts Conseils-Colonels ainsi que le gouvernement définissent un calendrier clair des réformes, éventuellement un référendum constitutionnel transparent et surtout des élections réellement inclusives et exemptes de toutes fraudes et durant lesquelles le peuple puisse s'exprimer librement pour désigner le futur Président d'une nouvelle République capable de donner enfin à la population l'espoir d'une vie meilleure après ces longues années vécues dans la misère.