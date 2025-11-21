Madagascar: Mananara Avaratra - Le chef d'établissement pénitentiaire, placé en détention provisoire

Un nouveau rebondissement survient dans l'enquête sur le braquage meurtrier d'un agent de cash-point, survenu à Mananara Avaratra en juillet 2025. Grièvement blessée lors de l'attaque, la victime avait été évacuée à Toamasina pour y recevoir des soins, mais avait finalement succombé à ses blessures.

Au fil des investigations menées par les autorités compétentes, deux détenus ont été identifiés comme suspects potentiels dans cette affaire. Lors d'une vérification effectuée à la maison centrale de Mananara Avaratra, ces derniers étaient introuvables.

Selon les informations recueillies, ils auraient réussi à s'évader et demeurent, à ce jour, activement recherchés. Cette disparition a conduit les enquêteurs à s'intéresser au rôle éventuel du chef de l'établissement pénitentiaire, soupçonné d'avoir facilité la sortie de détenus considérés comme dangereux. Interpellé une première fois à Maroantsetra et entendu le 25 juillet dernier, il a été placé en détention provisoire le mardi 18 novembre 2025, dans le cadre de la poursuite des investigations.