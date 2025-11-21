Madagascar: Conseil des ministres - Une centaine de nominations et une série d'abrogations aux hauts emplois de l'État

Le Conseil des ministres d'avant-hier a été marqué par 142 nominations et 14 abrogations aux hauts emplois de l'État. Parmi ces nominations, entre autres, à la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar, Liva Harinony Rabarihoelina est désormais chargé du Protocole d'État tandis qu'Etheve Fanjaniaina prend la direction de l'Inspection et du Contrôle interne.

À la Primature, le lieutenant-colonel Rollande Jennyfer occupe dorénavant la fonction de directrice adjointe chargée des affaires administratives et financières. Au ministère de la Défense nationale, le Contre-Amiral Vahoavy Andriambelonarivo Andasy assure la coordination générale de projets, le Colonel Dodo Andrianilaina Tiana conduit l'entreprise militaire de Moramanga, Ralaivao Naivo Andriamaromanana prend la responsabilité de la logistique interarmées et du soutien au sein de l'État-major, tandis que le Colonel Moussa Iassini dirige la région de Sécurité et de défense Ikopa. Au ministère des Affaires étrangères, Benjamin Ravelonarivoelison assure désormais la gestion de l'administration et des finances.

Trente-cinq nominations

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation enregistre le plus grand nombre de mouvements avec trente-cinq nominations. Nalisoa Vohangiarimino Andriantomponera assure les fonctions de secrétaire général, et au sein du BNGRC, la direction du patrimoine et de l'administration revient au responsable du Fananana sy Fitantanana. Abraham Razafetra Setraniaina Solomanjaka devient préfet de la ville d'Antananarivo, et les nouvelles désignations incluent également 7 préfets de région ainsi que 24 chefs de district.

Autres ministères

Les autres ministères connaissent également des mouvements notables. 10 nouvelles nominations sont enregistrées à l'Aménagement du territoire et aux services fonciers, 4 au ministère public, quatre à l'Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, 5 à l'Éducation nationale, 8 à l'Enseignement technique et à la Formation professionnelle, 2 à l'Agriculture et à l'Élevage, 5 au Commerce et à la Consommation, 8 au Travail, à l'Emploi et à la Fonction publique, et 3 aux Transports et à la Météorologie. Au ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, Nandrianina Ramarozatovo prend en main l'Unité de coordination des projets émergents.

Quatorze nouvelles nominations

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable totalise 14 nouvelles nominations. Aux Travaux publics, Sambilason Richard Rafefimanana assure la direction générale, tandis qu'au ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, Nasolo Adakalo occupe désormais le poste de secrétaire générale. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat officialise sept nouveaux responsables. Au ministère de la Population et de la Solidarité, Charles René Rabetokotany dirige les Solidarités, tandis que deux nouvelles nominations sont prononcées à la Jeunesse et aux Sports.

Communication

Au ministère de la Communication et de la Culture, Miary Rasolofoarijaona assure la fonction de secrétaire générale. À l'ORTM, Nalimbinjanahari Ainasoa Festin Élisée Lemana dirige désormais l'office, Harbola Monica Rasoloarison prend la tête de la Radio Nationale Malagasy, Miorahasina Lorah Randrianiaina celle de la Télévision Malagasy, et Rado Raharijaona assure la programmation, le suivi et l'évaluation. 18 autres nominations complètent la liste au ministère délégué chargé de la Gendarmerie.

Quatorze postes concernés.

Une série d'abrogations accompagne ces nouvelles mesures. À la présidence, le représentant du Fonds Souverain Malagasy SA est relevé de ses fonctions. Six abrogations sont enregistrées au ministère de la Santé publique, deux à l'Enseignement technique et à la Formation professionnelle, deux à l'Agriculture et à l'Élevage, deux au ministère des Mines, notamment au niveau du conseil d'administration de l'OMNIS, et une autre concerne le directeur général par intérim de l'ARTEC au ministère du Numérique, de la Poste et des Télécommunications.