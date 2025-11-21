Angola: L'AN renforce son plaidoyer pour une meilleure procédure d'adoption

Luanda — Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Américo Cunonoca, a réaffirmé ce vendredi à Luanda l'engagement du Parlement à renforcer le plaidoyer institutionnel en faveur de l'amélioration du système d'adoption en Angola, notamment par des lois plus efficaces, une meilleure protection des enfants vulnérables et un renforcement des mécanismes de contrôle.

En marge d'une conférence sur « La procédure d'adoption en Angola », placée sous le thème « Tisser des liens, créer des histoires », le député a souligné que l'Assemblée nationale poursuivra ses efforts pour améliorer la réglementation de l'adoption, afin de la rendre plus efficace, plus sûre et mieux adaptée aux enjeux sociaux actuels.

Au cours de son discours, Américo Cunonoca a insisté sur le fait que la situation sociale des mineurs en Angola exige des réponses urgentes et coordonnées, rappelant que, selon les résultats du recensement de 2024, 62 % de la population angolaise, sur un total de 36 millions d'habitants, est jeune.

Américo Cunonoca a également souligné la persistance de problèmes tels que l'absence d'enregistrement à l'état civil, qui touche un grand nombre d'enfants, et la forte incidence des violences, des abandons et des violations des droits fondamentaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également mentionné les données de l'Institut national de l'enfance (INAC), qui ont recensé 26 386 cas de violence à l'encontre de mineurs de janvier à octobre de cette année, l'abandon paternel, le travail des enfants et les violences physiques et psychologiques figurant parmi les plus fréquentes.

Pour lui, ces indicateurs démontrent l'urgence d'un système d'adoption plus rapide et plus humain, capable de garantir la pleine intégration des enfants dans des familles stables.

Évoquant le cadre juridique, le vice-président a rappelé que l'adoption constitue un acte juridique d'une grande importance sociale, établissant un lien familial équivalent à celui de la filiation biologique.

Dans ce contexte, il a souligné l'importance de la loi n° 25/12, qui définit les principes de la protection intégrale de l'enfance, et a insisté sur le fait que l'Angola, en tant que signataire de la Convention relative aux droits de l'enfant, a des responsabilités internationales en matière de renforcement des politiques de protection et de soutien aux familles.

Parmi les progrès constatés, il a mis en avant la création du Portail de l'enfance, lancé en 2022 par l'INAC, comme un instrument essentiel pour simplifier les procédures, accroître la transparence des processus d'adoption et faciliter l'accès aux services de protection de l'enfance et aux familles d'accueil.

Il a également déclaré que l'AN continuera d'exercer son plaidoyer institutionnel, en encourageant les améliorations législatives, en renforçant le contrôle et en prévenant les pratiques irrégulières, la traite et les abus susceptibles de compromettre le bien-être des enfants.

Par conséquent, il a également plaidé pour le renforcement institutionnel de l'INAC, avec une allocation accrue de ressources humaines et technologiques, afin d'assurer le suivi des familles adoptives et la gestion intégrée de la base de données nationale.

« Chaque enfant mérite de grandir dans un environnement d'amour, de sécurité et de stabilité, et l'adoption représente une opportunité de reconstruire son histoire et de garantir sa dignité », a-t-il souligné.

Enfin, il a encouragé la société civile et les institutions à contribuer à la consolidation d'un système d'adoption plus inclusif et humain, capable de transformer les difficultés en solutions et de garantir la pleine protection des enfants angolais.

De son côté, la présidente de la Commission de la famille, de l'enfance et de l'action sociale de l'Assemblée nationale, Clarice Mukinda, a déclaré que la question de l'adoption en Angola avait suscité de vifs débats au sein de l'Assemblée nationale, ce qui a justifié la tenue de cette conférence visant à encourager la réflexion sur l'importance de l'adoption.

La réunion avait pour objectif d'informer les participants sur le cadre juridique et les procédures d'adoption en Angola, notamment la législation en vigueur et les responsabilités des parents adoptifs et des enfants adoptés, ainsi que d'identifier et de traiter les difficultés rencontrées par les institutions, les familles adoptives et les enfants durant le processus d'adoption.