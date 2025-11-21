Afrique: Le Chef de l'État angolais participe une nouvelle fois au sommet du G20

Johannesburg — La présidence angolaise à la tête de l'Union africaine place de nouveau João Lourenço au sommet du G20, ce samedi et dimanche, à Johannesburg, en Afrique du Sud, après avoir pris part l'an dernier à la 19e édition, à Rio de Janeiro, au Brésil.

Contrairement à 2024, où il avait été invité par le pays hôte et alors président du groupe, Lula da Silva, c'est désormais en tant que dirigeant de l'Union africaine qu'il participe à cette rencontre. À l'instar de l'Union européenne, l'organisation continentale siège aux côtés des 19 principales économies mondiales.

C'est donc en sa qualité de Président en exercice de l'Union africaine que, lors de son intervention, le Chef de l'État angolais ne devrait pas se soustraire, comme attendu, au « principe de la position commune » de l'Afrique, dans la recherche de solutions durables aux nombreuses problématiques qui préoccupent le continent.

En effet, comme il l'a déjà affirmé, l'histoire enseigne que l'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à s'unir autour d'objectifs communs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Partisan d'un « financement solidaire » pour le développement, João Lourenço devrait, au Johannesburg Expo Centre, reprendre certaines positions qu'il a défendues lors d'événements récents, notamment la nécessité urgente de réformer les Institutions financières internationales, autrement dit une refondation de l'architecture financière actuelle.

Plus concrètement, ce qu'il préconise pour ces institutions, c'est une plus grande représentativité, davantage d'inclusion et une capacité réelle à répondre aux immenses besoins des pays en développement, en particulier africains, sous la conduite de l'Angola, dont la présidence pro tempore dure depuis neuf mois.

Déjà en 2024, avant même de présider l'Union africaine, le Chef de l'État affirmait au sommet des dirigeants du G20 que des facteurs tels que la dette extérieure, parfois insoutenable, doivent être abordés par les pays et institutions créanciers avec un profond sens de solidarité et de justice.

Depuis qu'elle a pris les rênes de l'Union africaine en février de cette année, l'Angola a participé à plusieurs rencontres internationales où elle défend, avec vigueur, entre autres priorités, le développement économique et social de l'Afrique.