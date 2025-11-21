Angola: Le pays mise sur l'amélioration de l'assistance en neurodéveloppement

Luanda — Le secrétaire d'État à la Santé chargé du secteur hospitalier, Leonardo Inocêncio, a réaffirmé ce vendredi, à Luanda, l'engagement du secteur à recruter des spécialistes capables de répondre aux besoins liés au neurodéveloppement dans le pays, dans le but d'inverser la tendance de recours à la Junta Nacional de Saúde.

Le neurodéveloppement correspond au processus de croissance et de maturation du système nerveux, qui débute dès la gestation et se poursuit tout au long de la vie. Il englobe le développement des compétences motrices, cognitives, sensorielles et sociales.

Présidant la séance d'ouverture des Ve Journées Scientifiques et du 4e Workshop d'Orthoprothésie du Centre de Médecine Physique et de Réadaptation (CMFR), le secrétaire d'État a expliqué que les centres de rééducation du pays ont déjà commencé à s'adapter à cette problématique. Il a souligné que des investissements sont en cours pour le recrutement et la formation de médecins physiâtres, psychologues, psychiatres, orthophonistes, defectologues, neurophysiologistes et techniciens spécialisés dans l'intervention précoce en neurodéveloppement.

« Nous devons préparer un écosystème d'assistance dédié au neurodéveloppement, car il s'agit d'un domaine en constante expansion qui requiert de nouvelles compétences, de nouvelles réponses et de nouvelles spécialités », a-t-il déclaré.

Ces spécialistes, a-t-il ajouté, sont essentiels pour garantir que les enfants présentant des troubles neurologiques bénéficient d'un suivi approprié, réduisant ainsi la nécessité de traitements à l'étranger.