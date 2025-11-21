Angola: Israël souhaite renforcer ses partenariats avec le pays

Luanda — Le nouvel ambassadeur d'Israël en Angola, Léo Vinovezky, a plaidé jeudi, à Luanda, pour plus de partenariats et le renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays.

S'exprimant devant la presse lors d'un dîner organisé pour sa présentation officielle, il a défini comme priorités les domaines de la science et des technologies appliquées à l'espace, de l'éducation et de l'agriculture, ainsi que la promotion d'une approche fondée sur les partenariats et les résultats.

Le diplomate a indiqué que, dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique, les ministres de l'Éducation d'Angola et d'Israël se rencontreront en février 2026 dans la capitale israélienne.

Il a également annoncé que son pays organisera une rencontre d'affaires avec l'Agence d'Investissement Privé et de Promotion des Exportations d'Angola (AIPEX), dans le but d'attirer des entrepreneurs israéliens intéressés par l'investissement en Angola.

Il a aussi souligné qu'il existe de nombreuses opportunités d'investissement en Angola, en raison des multiples conférences économiques et commerciales que le pays organise, ainsi que de son rôle actuel au sein de l'Union africaine (UA).

L'ambassadeur, qui a promis de travailler sans relâche pour le renforcement des relations bilatérales, a indiqué vouloir instaurer un nouveau dialogue politique afin de favoriser une meilleure compréhension avec l'Angola sur les questions de géopolitique locale et de partage d'expériences.

Les relations entre l'Angola et Israël, rétablies en 1993, se caractérisent par une coopération dans des domaines tels que l'agriculture, la santé, la technologie et la sécurité, avec des ambassades ouvertes à Luanda et à Tel-Aviv depuis 1995 et 2000, respectivement.