Angola: Présentation du nouveau commandant de la 1ère région aérienne Nord de la FAN

21 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ING/JFC/JL/SB

Cabinda — Le lieutenant-général Osvaldinho da Conceição a été présenté jeudi comme le nouveau commandant de la 1ère Région Aérienne Nord de la Force Aérienne Nationale (FAN), basée dans la province de Cabinda, au nord de l'Angola.

Osvaldinho da Conceição remplace João de Oliveira Borges, devenu inspecteur général de l'aéronautique nationale.

Le nouveau commandant a été présenté aux membres du Gouvernorat provincial de Cabinda par le commandant de la Force Aérienne Nationale, le général Virgínio Antonio da Cunha Pinto.

A cette occasion, le nouveau commandant adjoint pour l'éducation patriotique de la région militaire de Cabinda, le général de brigade Carlos Manuel, a été présenté, en remplacement de Francisco Tomboco, récemment retraité.

La 1ère Région Aérienne Nord de la Force Aérienne Nationale comprend les provinces de Cabinda, Zaire, Luanda, Uíge, Malanje, Bengo, Ídolo e Bengo, Cuanza-Sul et Lunda Norte.

