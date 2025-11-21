Angola: Plus de 20 mille enfants vaccinées contre le cancer du col de l'utérus à Namibe

20 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par FA/ASS/BS

Moçâmedes — Vingt-neuf mille sept cent soixante-dix-huit jeunes filles ont été vaccinées, dans la province de Namibe, contre le cancer du col de l'utérus, dans le cadre de la campagne qui se déroule depuis le 27 octobre de l'année en cours sur l'ensemble du pays.

Ces informations ont été communiquées jeudi, à Moçâmedes, par le directeur du Bureau provincial de la Santé de Namibe, Corintios Miguel, qui a souligné qu'à l'heure actuelle, la province fait partie du groupe restreint des trois provinces présentant la plus forte couverture vaccinale au niveau national.

Le responsable a indiqué que la campagne a été prolongée de dix jours supplémentaires et que la province prévoit de vacciner trente-huit mille trois cent quarante jeunes filles, le nombre déjà administré correspondant à 77 % de la couverture prévue.

« Nous observons une évolution positive, notamment dans deux municipalités, Sacomar et Iona, qui ont déjà atteint 100 % de couverture vaccinale », a-t-il informé.

« Avec l'appui des autorités traditionnelles et religieuses, nous menons des campagnes de sensibilisation afin de convaincre les populations que le vaccin est sûr et n'entraîne pas d'infertilité, contrairement à ce que l'on peut voir circuler sur les réseaux sociaux », a-t-il souligné.

