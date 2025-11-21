Le plus grand regret, pour le secteur de l'aviation sur e continent, c'est la perte de cette compagnie panafricaine qui était Air Afrique. C'est ce qu'a souligné vendredi le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de la cérémonie d'ouverture de la 76e réunion du comité des ministres de l'Asecna, tenue à Dakar.

Le Sénégal fidèle à sa vocation panafricaine, aujourd'hui plus que jamais, demeure, selon le Premier ministre Ousmane Sonko, « profondément attaché » à la cause de la coopération technique et à la souveraineté institutionnelle du continent.

« Terre d'accueil et pionnière de l'intégration africaine, notre pays continuera d'appuyer et de soutenir les organisations communautaires qui incarnent la solidarité et la souveraineté africaine », a-t-il dit.

Pour le Premier ministre, la confiance que l'Asecna accorde régulièrement à Dakar, pour l'organisation de ses réunions stratégiques, traduit certes son lien historique. Mais, ce choix récurrent souligne également le rôle pivot du Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Qui est réalité, est un État hôte du siège de l'agence, acteur, moteur de sa diplomatie aéronautique et partenaire constant dans la mise en oeuvre de ses programmes de modernisation. Il atteste également de l'engagement indéfectible du Sénégal.

A lire aussi : Le Pm Ousmane Sonko : « L'Asecna a largement prouvé que la coopération inter-africaine n'est pas un slogan »

« L'Asecna mérite toute l'attention et la reconnaissance que lui portent les États membres. Car elle constitue l'un des plus beaux exemples de souveraineté partagée et de mutualité réussies en Afrique », a-t-il estimé.

Créée à l'époque où les jeunes États africains indépendants cherchaient encore leurs repères, elle a su rester « debout, stable et performante », là où d'autres institutions seraient sous le poids des divergences nationales.

« Le plus grand regret, c'est la perte de cette compagnie panafricaine qui était Air Afrique, même si Air Sénégal souffre également à cette envergure », a-t-il regretté.

« Les principes fondateurs de votre agence, que sont la solidarité, la compétence, la mutualisation et la neutralité technique, ont permis à l'Asecna de transcender les aléas politiques et économiques demeurant ainsi un instrument essentiel de la connectivité, de la sécurité et de la croissance africaine », a-t-il relevé.

D'après lui, cette résilience fondée sur une gouvernance collective, fait de l'Asecna « une référence mondiale » dans la gestion intégrée des espaces aériens internationaux.

« Les travaux de cette session témoignent de la volonté renouvelée des Etats membres d'orienter l'Asecna vers l'excellence et l'innovation. L'examen du Plan d'orientation stratégique 2026-2035 et du Plan de services et d'équipement 2026-2030, traduit une démarche lucide et responsable », a-t-il conclu.