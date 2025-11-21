L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna), a largement prouvé que la coopération inter-africaine n'est pas un slogan, mais une réalité opérationnelle mesurable et performante. C'est ce qu'a souligné vendredi, le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de la cérémonie d'ouverture de la 76e réunion du comité des ministres de l'Asecna, tenue à Dakar.

Dans un monde où les différentes technologies environnementales et sécuritaires s'intensifient, le Premier ministre Ousmane Sonko estime que la planification stratégique devient un « acte politique majeur ». Car, elle garantit la durabilité, la compétitivité et la souveraineté des services publics régionaux du continent.

« A ce titre, l'Asecna a largement prouvé que la coopération inter-africaine n'est pas un slogan, mais une réalité opérationnelle mesurable et performante. Les plans pluriannuels de l'Asecna ne sont pas la simple addition de projets nationaux. Ils traduisent également la capacité des États africains à penser ensemble, à investir ensemble et à progresser ensemble », a-t-il dit.

Grâce à la mutualisation des systèmes de communication, de surveillance et de validation, y compris satellitaires, poursuit le Premier ministre, l'Asecna démontre que la souveraineté technologique africaine est possible. Ceci, lorsqu'elle repose sur la coopération, sur la formation et la discipline collective.

Toutefois, le Pm Ousmane Sonko souligne que les évolutions rapides des technologies aéronautiques, des services satellitaires et de l'intelligence artificielle imposent à l'Afrique d'être non seulement utilisatrice, mais aussi productrice d'innovation. L'Asecna doit rester en première ligne pour garantir une navigation « aérienne moderne, sûre et souveraine ».

« Rappelons enfin aux membres du comité des ministres que vos délibérations sur la gouvernance de l'Asecna sont d'une importance stratégique majeure, car elles visent à contribuer à la transparence, la performance et la redevabilité dans un contexte où la maîtrise des coûts et la qualité des services sont des impératifs partagés », a renchéri le Premier ministre.

Ainsi, il trouve que le parcours de l'Asecna enseigne à suffisance que pour l'Afrique, la maîtrise collective des cieux, est le symbole de la maitrise de son destin.

« Votre instance a la longue responsabilité de préparer l'agence à relever les défis de la transformation numérique, de la sûreté aérienne et la durabilité environnementale. Je voudrais saluer avec une profonde considération les contrôleurs aériens, les ingénieurs, techniciens et experts qui assurent quotidiennement, souvent dans l'ombre, la sécurité et la fluidité de nos espaces aériens », a-t-il soutenu.

Selon lui, le Sénégal restera, en tant que pays vote, un partenaire engagé, loyal et déterminé à accompagner l'Asecna dans la réalisation de sa mission stratégique. C'est sur cette note d'unité, de souveraineté et de confiance africaine que le Premier ministre a invité les experts à poursuivre leurs travaux.