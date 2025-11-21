Madagascar: Administration fiscale - Les paiements digitaux patinent

Certains contribuables rencontrent des difficultés croissantes avec les plateformes de paiement en ligne des impôts. Selon eux, cela entraîne des retards et des blocages dans leurs activités.

Désemparés, plusieurs contribuables expriment leurs problèmes concernant les paiements fiscaux sur des plateformes comme E-Hetra. Ce service permet aux adhérents de régler leurs impôts en ligne depuis leur poste de travail. Cependant, depuis octobre, plusieurs entreprises rencontrent des blocages dans leurs procédures fiscales. Un directeur d'un cabinet fiscal de la capitale témoigne :

"Nos clients se plaignent parce que les échéances s'entassent. À Faravohitra, certains centres fiscaux ne prennent plus les versions papier, ni les versements en espèces. Toutes les procédures doivent désormais se faire en ligne."

Les transactions et les finances de plusieurs sociétés anonymes, dont des SARL, passent par son cabinet. Plusieurs mandataires lui ont fait remarquer que les délais d'enregistrement des transactions fiscales ne sont pas respectés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Les paiements de certaines entreprises sur E-Hetra sont bloqués, ce qui empêche les opérateurs d'exercer. Les nouvelles procédures sont complexes, et certains centres n'acceptent plus ni les transactions bancaires ni les paiements en espèces. Ce sont les anciennes méthodes d'acquittement fiscal," indique notre source.

Adaptation

Il ajoute : "Nous demandons un temps d'adaptation pour respecter nos échéances, car les paiements sont bloqués dans certains centres, alors que d'autres continuent d'accepter les virements et les espèces."

E-Hetra, lancée par l'administration fiscale, vise à digitaliser le paiement des impôts et à optimiser la collecte. Elle permet de "liquider et de payer les déclarations mensuelles d'impôts, ainsi que les déclarations annuelles : dépôt et paiement des déclarations de l'Impôt sur le Revenu (IR), de l'Impôt Synthétique (IS), de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et de l'Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés (IRSA)," précise la direction générale des Impôts sur le site internet d'E-Hetra. La plateforme est couplée au Système d'Information Fiscale Intégré (SAFI).

Il s'agit d'un projet de modernisation numérique de l'administration fiscale. Cette plateforme en ligne évolue avec le système E-Hetra pour la télédéclaration et le télépaiement des impôts. Entré en phase d'implémentation concrète en début d'année, ce projet vise à améliorer la gestion des données fiscales et la coordination entre les différentes directions.

"Ce nouvel outil permet une meilleure gestion des données fiscales," indique-t-on. En parallèle, E-Hetra a été mise à jour pour s'adapter au SAFI. Des responsables de centres fiscaux précisent qu'il existe des cellules d'accompagnement pour aider les contribuables : "Il ne s'agit pas d'un problème sans solution ; une assistance est disponible pour l'utilisation de ces plateformes."

Dans un communiqué du 14 novembre, l'administration fiscale a annoncé le report de toutes les échéances fiscales, initialement prévues le 15 novembre, au 21 novembre.