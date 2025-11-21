Afrique: CAN 2027 - Tirage au sort - Madagascar se trouve dans le chapeau 2

Le tirage au sort des groupes pour les qualifications à la CAN 2027 aura lieu le 19 décembre au Maroc. La phase finale se déroulera du 19 juin au 18 juillet au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Des dates fixées. La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, lundi 17 novembre, la date du tirage au sort des groupes des qualifications pour la 36e édition de la Coupe d'Afrique des nations version 2027. Trois pays de l'Afrique de l'Est -- le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda -- abriteront conjointement cette édition inédite. La CAF a également dévoilé le calendrier officiel de la phase finale de la CAN, programmée du 19 juin au 18 juillet 2027.

Selon le communiqué officiel de l'instance africaine, la cérémonie de tirage au sort se tiendra le 19 décembre à 18 heures GMT à Rabat, au Maroc. Le format des qualifications est déjà fixé : les équipes seront réparties en treize groupes de trois ou quatre équipes. La formation des chapeaux dépendra du dernier classement des équipes nationales, dont le plus récent, publié le 19 novembre.

D'après le classement Fifa actualisé le mercredi 19 novembre, Madagascar, qui occupe le 105e rang mondial et le 24e sur le continent, se trouve dans le chapeau 2. Le chapeau 1 regroupe les treize nations les mieux classées. Le Maroc se hisse en pole position devant le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigéria, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Mali, la RD Congo, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Cap-Vert.

Format de qualification

Les treize nations qui figurent dans le chapeau 2 sont : le Ghana, le Gabon, la Guinée, l'Ouganda, l'Angola, la Zambie, le Bénin, la Guinée équatoriale, le Mozambique, Madagascar, les Comores, le Niger et la Libye.

Les pays composant le chapeau 3 sont, en l'occurrence : la Tanzanie, le Kenya, la Mauritanie, la Gambie, le Soudan, la Namibie, la Sierra Leone, le Togo, le Malawi, le Zimbabwe, le Rwanda, la Guinée-Bissau et le Congo.

Les pays hôtes (Kenya, Tanzanie, Ouganda) sont directement qualifiés pour la phase finale. Les treize pays vainqueurs de groupes et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront directement, rejoignant ainsi les pays organisateurs. Les autres deuxièmes s'affronteront en matches de barrage pour les dernières places.

Les matchs de qualification se dérouleront entre mars et octobre 2026, tandis que les barrages sont programmés en novembre 2026.