Madagascar: Services publics à Mahajanga - Le préfet remet les pendules à l'heure

Le temps de la gabegie et du laxisme est révolu. Le respect des horaires des services publics est rappelé aux agents de l'État exerçant dans la préfecture de Mahajanga.

Dans une note adressée à tous les services techniques déconcentrés (STD) et collectivités territoriales décentralisées (CTD) en date du 18 novembre, le Préfet de Mahajanga, Tokifaharana Herimaharo Zo, administrateur civil, a tenu à rappeler les horaires d'ouverture des services publics dans la Préfecture de Mahajanga.

« Dans le souci constant d'assurer un service public de qualité et de répondre efficacement aux attentes des usagers, il est rappelé à l'ensemble des agents de l'État exerçant dans la Préfecture de Mahajanga dans la région Boeny, que les horaires officiels de travail sont fixés comme suit. Le matin de 7h30 à 12h00 et l'après-midi de 14h30 à 18h00. Il est impératif que tous les bureaux administratifs soient ouverts et opérationnels durant l'intégralité de ces plages horaires.

Toute absence ou fermeture en dehors des horaires prévus porte préjudice à la satisfaction des usagers et au bon fonctionnement de nos services. Il est demandé à chaque responsable de service de veiller strictement au respect de ces horaires d'ouverture et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la présence effective du personnel et l'accueil optimal du public pendant ces périodes. J'attache du prix à l'observation stricte de la présente note », a déclaré le préfet de Mahajanga. Les huit heures de travail quotidien sont obligatoires désormais.

Autre occupations

Cette note a pris au dépourvu la majorité des agents de l'État, habitués aux retards à l'arrivée aux bureaux administratifs surtout dans la matinée. On assiste à un véritable laxisme et laisser-aller dans certains services et directions régionales, ces dernières décennies. D'autres quittent très tôt les services avant l'heure indiquée à midi pour chercher leurs enfants à la sortie de l'école ou pour d'autres occupations, en dehors de leur fonction.

Notamment l'après-midi où des bureaux sont presque désertés entre 15h et 17h. La chaleur de la cité des Fleurs aggrave aussi les chroniques retards voire des absences. Sortir avant 15h à Mahajanga est un véritable supplice pour les habitants, car le soleil tape fort entre 11h30 et 15h.

Les agents de l'État étaient pointés du doigt surtout depuis le mouvement du 25 septembre, où les gens ont déploré l'absence des fonctionnaires dans les bureaux administratifs. « Cela fait plus de dix mois que j'essaie d'apporter mon dossier au service responsable de la chancellerie d'une direction régionale, entre 9h et 11h, mais la responsable n'était jamais présente. J'ai pu comprendre que la personne est en train de préparer son dossier de retraite également et c'est la seule qui s'occupe de ce service », s'est plainte une enseignante.

Toutefois, les différents services au niveau de l'Hôtel de ville de Mahajanga ainsi que ceux de la préfecture de Mahajanga et différents services au niveau de la région Boeny sont les premiers à respecter les horaires d'ouverture des bureaux à Mahajanga.