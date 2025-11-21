Madagascar: Patrimoine - Le 'Vatobe' d'Ambatomanga érigé en trésor national

Le ministère de la Communication et de la Culture inaugure officiellement, le 20 novembre, le site historique « Vatobe » à Ambatomanga, désormais classé patrimoine national et ouvert au public.

Le site emblématique de Vatobe Ambatomanga entre officiellement dans le cercle des patrimoines nationaux. Le 20 novembre, le ministère de la Communication et de la Culture, dirigé par Gasikara Fenosoa, procède à l'inauguration solennelle du lieu, marquant une nouvelle ère pour l'un des symboles historiques majeurs d'Analamanga.

Sur les lieux, le ministre Gasikara Fenosoa rappelle que le développement du pays passe par la mise en valeur de sa culture. L'objectif est clair : restaurer le caractère sacré des lieux, redonner leur importance aux fady, renforcer la protection du patrimoine et faire connaître l'histoire d'Ambatomanga à travers Vatobe. Le ministre souligne que ce site, longtemps négligé, est redevenu patrimoine national avec l'accord des héritiers et des responsables du royaume traditionnel. À partir de maintenant, Vatobe figure parmi les sites touristiques officiels d'Analamanga grâce à son histoire et à ses rites.

Gasikara Fenosoa annonce également la préparation d'une journée nationale de la culture, qui sera jour chômé et payé, dédiée à la valorisation des patrimoines et des traditions dans les 24 régions. Cette initiative s'inscrira dans la future politique culturelle et dans la réforme législative en cours.

Accessibilité

La gestion de Vatobe se fera en collaboration avec la commune locale, afin qu'elle bénéficie directement d'une partie des recettes touristiques. Cette redistribution permettra l'entretien du site selon le principe de décentralisation fonctionnelle.

Sur le plan pratique, le ministre insiste sur la nécessité d'améliorer la route reliant Anjeva à Ambatomanga, actuellement en mauvais état. Une meilleure accessibilité est indispensable pour encourager les visiteurs et dynamiser le tourisme.

Classé comme patrimoine national et site touristique, Vatobe accueillera les visiteurs du lundi au dimanche, de 8 h à 17 h. Les tarifs d'accès sont fixés à 500 ariary pour les Malgaches et à 5 000 ariary pour les étrangers. Cependant, certaines règles doivent être strictement respectées : les fady liés à la culture locale, l'interdiction de consommer alcool ou drogues, d'introduire des cacahuètes, du porc ou des oignons, de se baigner ou de laver des habits, de pêcher ou de pagayer sur le lac, ainsi que l'accès des personnes en état d'ivresse.

Si Ambatomanga est connu, c'est avant tout grâce à Vatobe, un rocher monumental qui a façonné l'identité du village. Autrefois, trois bâtiments s'élevaient au sommet : la Tranontsampy, la maison des gardiens et une maison d'accueil. C'est également là qu'en 1824, sur décision du roi Radama Ier, fut installé le premier missionnaire venu fonder une école à Ambatomanga.

Autour de Vatobe, de nombreux éléments patrimoniaux enrichissent le site : la FJKM Andranomahavelona, Vahavahady Andohambola, le Kianja Anambo, les Fasan'Andriana, le Zaridaina Anambo, le Lalantsara Vatoana, le lac Amparihibe, parmi bien d'autres.