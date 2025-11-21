Madagascar: Industrie - AFG Bank va construire une cimenterie à Toamasina

Pour une nouvelle, c'en est une.

Mais il ne s'agit pas de celle dont l'opinion parle et qui défraie les chroniques ces derniers temps. Ainsi, au cours d'un petit déjeuner de presse organisé au Novotel, le staff de l'AFG Bank Madagascar a annoncé le projet de construction d'une cimenterie à Toamasina d'une capacité de 500.000 tonnes par an. Autrement dit, la moitié de la quantité que l'État a importée en 2024.

Cette nouvelle unité industrielle contribuera certainement à faire baisser le prix du ciment dont l'offre est nettement inférieure à la demande. Une façon pour l'AFG Bank Madagascar de concrétiser ses objectifs dans le développement du pays où elle est installée. Le directeur général d'AFG Holding à Abidjan, Sionlé Yep, a annoncé ce projet dans son exposé sur l'historique de l'établissement filiale du groupe Atlantic Group créé il y a 40 ans, ses domaines d'intervention que sont la banque, l'assurance, l'industrie et les télécommunications.

Il a ainsi rappelé que, pour avoir un agrément de banque de référence à Madagascar, les formalités sont très compliquées mais que Madagascar constituait une opportunité de développement de l'AFG Banque déjà présente dans plusieurs pays africains dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Cameroun et les Comores.

Ainsi, bien que la demande d'agrément d'AFG Bank Madagascar ait été déposée en 2019, l'autorisation n'a été obtenue qu'en 2022, et la banque n'a été officiellement organisée qu'en 2023.

Le directeur général d'AFG Bank Madagascar, Kadiatou-Ina Diallo, a tenu à préciser que la nomination d'un consul de Madagascar en Côte d'Ivoire n'avait donc absolument rien à voir avec l'arrivée de l'AFG Bank Madagascar.