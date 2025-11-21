Madagascar: Recrutement - Cent postes seulement pour l'enseignement supérieur

Le déficit important d'enseignants-chercheurs dans les universités ne sera pas comblé pour l'année universitaire 2026. Selon le Projet de loi de finances initiale 2026, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ne disposera que de cent postes budgétaires.

« Cela n'aura aucun impact réel. Ce nombre n'est pas cohérent avec les besoins en enseignants. Ces postes ne remplaceront ni les enseignants partis à la retraite ni ceux décédés, et ne suffiront pas à répondre aux besoins des nouvelles universités », déclare hier le professeur Faliarivony Randriamialinoro, président du Syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs enseignants de l'enseignement supérieur (Seces).

Le Seces national estime à trois mille le nombre d'enseignants manquants dans tout Madagascar. Ce sous-effectif a été dénoncé à plusieurs reprises. Faute d'enseignants titulaires, ce sont les vacataires qui assurent l'enseignement dans les universités publiques. Beaucoup ont abandonné, démotivés par l'absence de recrutements.

« Nous espérons que, l'an prochain, le nombre de postes budgétaires attribués au ministère de l'Enseignement supérieur sera porté à six cents. Ainsi, le déficit pourrait être comblé sur cinq ans. En attendant une amélioration de la situation, l'ouverture de nouvelles universités devrait être suspendue », ajoute le professeur Randriamialinoro.