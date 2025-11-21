Madagascar: Voie publique - Les caméras de vidéosurveillance toujours opérationnelles

Les caméras de vidéosurveillance installées dans plusieurs zones stratégiques d'Antananarivo restent pleinement opérationnelles.

« S'il y a eu des appareils défaillants, ils ont été remplacés », indique une source, hier. Ces caméras permettent non seulement de réguler la circulation, mais aussi de surveiller les accidents et de détecter les délits de fuite. Plusieurs auteurs de délits de fuite ont déjà été appréhendés grâce à ce dispositif, notamment le conducteur du véhicule qui a provoqué un accident de circulation mortelle sur la route de Tsarasaotra

L'utilisation des images est strictement encadrée. Elles ne peuvent pas être utilisées à des fins personnelles. Toute exploitation doit être autorisée par le parquet ou réalisée dans le cadre d'une enquête judiciaire, notamment pour des crimes ou des accidents mortels.

En matière de circulation, les caméras permettent de gérer les embouteillages en temps réel. Elles contribuent également au maintien de l'ordre public. Lors de rassemblements ou attroupements, les Forces de l'ordre peuvent prendre les mesures nécessaires grâce à ces dispositifs.

Dans les affaires graves, telles que les homicides volontaires ou les accidents mortels, les images peuvent toujours être utilisées, mais sous ordre de la justice ou du parquet. De nombreux délinquants auraient déjà été identifiés grâce à ce système, qui se révèle très efficace pour la police et la gendarmerie.