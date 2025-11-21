Madagascar: Viol à anosizato - Une femme porte plainte contre son frère

À la suite d'une plainte déposée par sa propre soeur, un homme a passé plusieurs mois en détention avant d'être jugé, hier, par la Cour criminelle ordinaire, à Anosy. Son procès a été bref et il a été acquitté au bénéfice du doute.

Il était accusé d'avoir violé sa nièce de 8 ans, à Anosizato Andrefana. Sa mère est venue témoigner en sa faveur. « D'abord, où sont votre fille et l'enfant?», lui demande le juge.

« J'ignore où elles se trouvent», répond-elle. « Hein ? Je ne comprends rien », s'étonne le magistrat, assisté de quatre assesseurs.

Au cours de l'audience, il a été expliqué que la plaignante réside à Paraky Soanierana. Son frère affirme qu'elle souhaite s'installer dans la maison de leur mère, à Anosizato. Or, selon lui, elle aurait maltraité leur maman, qui en souffrait et pleurait souvent. La fillette séjournait parfois seule chez sa grand-mère. Avec l'appui de sa mère, elle aurait inventé l'accusation de viol.

« Mon fils travaille à Ankadimbahoaka, il part tôt le matin et rentre tard le soir. Comment aurait-il pu faire cela? C'est impossible», déclare la grand-mère devant la Cour. Le certificat médical présenté confirme que l'hymen de l'enfant est intact.