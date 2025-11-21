Madagascar: Maltraitances - Des droits des enfants bafoués

21 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

« La malnutrition, l'insécurité et l'accès à une éducation de qualité pour les enfants demeurent des urgences », déplore Maria Raharinarivonirina, présidente de la Plateforme de la Société Civile pour l'enfance, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, célébrée hier au stade Alarobia. Elle souligne également qu'une forme de discrimination persiste à l'égard des enfants malgré de nombreuses plaidoiries et interpellations.

« Malgré 30 ans depuis l'adoption des droits des enfants, leur application dans la vie quotidienne reste encore loin d'être effective », continue-t-elle. « Les réformes légales se sont multipliées, mais les violences envers les enfants continuent de faire des victimes. Cette année encore, certains enfants ont été poignardés, tandis que d'autres meurent de malnutrition », enchaîne Maria Raharinarivonirina.

Plus de la moitié de la population de la capitale est composée d'enfants de moins de 18 ans. De nombreux efforts restent à fournir pour améliorer leur quotidien. Plus de cinquante mille élèves issus des écoles primaires publiques bénéficient déjà du soutien de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) en matière d'infrastructures, de santé et de protection de leurs droits. C'est ce qu'a annoncé la mairesse de la ville lors d'une cérémonie organisée au stade Alarobia hier.

Par ailleurs, le non-respect des droits des enfants se manifeste également par le décrochage scolaire. « De nombreux enfants quittent l'école prématurément, souvent à cause du manque d'orientation », indique Netisoa Ramiarimanana, chef de division Études et Conception au Service de l'Orientation Scolaire et Professionnelle au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Selon elle, « la connaissance de soi constitue le fondement de la réussite des jeunes. Il est essentiel de comprendre ses goûts, ses spécificités, ses besoins, ses valeurs et ce que l'on souhaite accomplir ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.