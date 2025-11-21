Madagascar: Protection sociale - Le montant des allocations familiales augmente

21 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

L'allocation familiale a augmenté de 42 %, passant de 7 000 à 10 000 ariary par mois et par enfant.

Cette hausse concerne également l'allocation prénatale pour les femmes enceintes, qui passe de 63 000 à 90 000 ariary, ainsi que l'allocation de maternité, qui passe de 84 000 à 120 000 ariary. L'annonce a été faite hier par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Florent Soatiana Bety Léonne, lors de sa visite au bureau de la CNAPS à Ampefiloha.

Cette décision, adoptée lors du Conseil du Gouvernement, prend effet immédiatement à compter de ce mois de novembre. Tous les cotisants à la CNAPS bénéficieront de cette augmentation. Au total, environ deux cent soixante-treize mille enfants à travers le pays en profiteront.

Le ministre a rappelé qu'il s'agit de la troisième hausse depuis la création de cette allocation. « Cette mesure impacte directement la population et contribuera à améliorer immédiatement la vie des travailleurs et de leurs familles », a-t-il souligné.

