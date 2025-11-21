Madagascar: Vie de club - MY-SAH HBC - Un club d'Ambatomirahavavy devenu un géant du handball

Le MY-SAH Handball Club est une jeune formation, créée le 11 septembre 2021 dans la commune d'Ambatomirahavavy. MY-SAH, pour les connaisseurs, est devenu champion de Madagascar dans la catégorie senior dames au cours du sommet national organisé à Toamasina, la deuxième semaine de novembre.

À l'origine du projet se trouve Lantovola Rabariharizafimanjaka, ancienne handballeuse de haut niveau, championne de Madagascar et victorieuse de la Coupe de l'océan Indien. Elle dirige le club avec succès. Convaincue que le sport peut changer des vies, elle fonde un club dont l'objectif dépasse la simple performance : former, intégrer et offrir un cadre éducatif solide aux jeunes d'Itasy.

Le nom « MY-SAH » rend hommage aux trois filles du coach Tillo Hajaniana Andriamiharinosy qui évoluent au sein du club : Myrah, Sarah et Shanny. Il symbolise un projet porté par la passion et par une famille qui aime le sport en général.

Financé intégralement par sa présidente, le club fonctionne avec des moyens limités mais une détermination exceptionnelle. Les joueuses, en majorité des bénévoles, viennent de toute l'île: Itasy, Mahajanga, Ihosy, Ambatondrazaka, Antananarivo ou Farafangana... Cette diversité forge un collectif riche, discipliné et solidaire. Le slogan « Mpilalao Handball Mendrika » traduit ses valeurs qui sont le respect, la dignité et l'engagement.

Discipline exemplaire

Soutenu par une politique sportive ambitieuse, MY-SAH développe trois catégories- cadette, junior et senior- encadrées par l'entraîneur national Tillo Hajaniana Andriamiharinosy, assisté d'un jeune technicien issu de l'ENS. Très vite, les résultats apparaissent : titres nationaux, finales successives et nombreuses sélections en équipe malgache.

Le sacre de Toliara en 2022 avait déjà révélé MY-SAH comme un club à la structure très sérieuse. Celui de 2025 à Toamasina confirme son rang. Les séniores comptent désormais six internationales, tandis que les cadettes brillent à l'IHF Trophy. Pour le coach Tillo, rien n'est dû au hasard : « Notre objectif était de devenir championnes de Madagascar. Nous l'avons fait en junior et en senior. Maintenant, cap sur la Coupe de l'océan Indien. »

Ambatomirahavavy ne peut qu'être fière de son porte-fanion en matière de handball. Club jeune, porté par une vision et une discipline exemplaires, MY-SAH figure désormais parmi les références nationales.