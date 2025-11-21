Madagascar: CAF Awards 2025 - Fely parmi les sept finalistes

Deux nominés pour Madagascar. La cérémonie des CAF Awards 2025, récompensant les douze meilleurs du continent par catégorie, pour la période du 6 janvier au 15 octobre 2025, s'est tenue dans la nuit de mercredi, à l'Université Polytechnique Mohammed VI de Rabat.

L'attaquant du Fosa Juniors FC, Félicité Manohantsoa dit Fely, figurait parmi les sept finalistes retenus parmi les treize auteurs sélectionnés pour le meilleur but. Fely était l'auteur du superbe but ouvrant le score dès la 9e minute : un tir puissant de loin surprenant les Lions de l'Atlas marocains, en finale du 8e CHAN, le 30 octobre au Kenya.

Le trophée de la catégorie est revenu à l'attaquant tanzanien Francis Clément Mzize, auteur d'une frappe surpuissante en pleine lucarne, durant le match entre Yanga et le TP Mazembe en Ligue des champions de la CAF.

Le deuxième représentant de la Grande Île était le coach médaillé d'argent au CHAN, Romuald Rakotondrabe, nominé parmi les dix meilleurs entraîneurs africains. Le coach Rôrô ne figurait plus dans la liste des trois finalistes. Le trophée a été attribué au Marocain Pedro Bubista Leitao Brito, entraîneur du Cap-Vert, qualifié pour la première fois à la Coupe du monde.

La cérémonie a été marquée par une nette domination marocaine dans plusieurs catégories. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été élu meilleur joueur. La catégorie féminine a été remportée par la Marocaine Ghizlane Chebbak du club Al Hilal. Le portier d'Al Hilal, Yassine Bounou, a remporté le trophée du meilleur gardien de but.

Le Maroc a également raflé les distinctions chez les jeunes. Les heureux élus sont Othmane Maamma de Watford, sacré champion du monde U20, et Doha El Madani de l'AS FAR chez les filles, meilleure buteuse et championne d'Afrique en futsal. Les Lionceaux de l'Atlas ont été également sacrés « meilleure sélection » après leur victoire à la Coupe du monde U20 cette saison.