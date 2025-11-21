Afrique: Miss Univers 2025 - Olivia Yacé illumine la scène mondiale et décroche une brillante 4e place

La 74e édition du concours mondial de beauté Miss Univers s'est tenue à l'Impact Arena de Pak Kret, en Thaïlande, réunissant 127 candidates venues du monde entier. Parmi elles, l'Ivoirienne Olivia Yacé, déjà considérée comme l'une des reines africaines les plus charismatiques de sa génération, a une fois de plus conquis le public international. Elle termine 4e dauphine, soit 5e au classement final, confirmant son statut de figure emblématique du continent.

La couronne de Miss Univers 2025 a été décernée à la Mexicaine Fátima Bosch, qui succède ainsi à Sheynnis Palacios.

Âgée de 27 ans, la nouvelle reine de beauté s'est distinguée par son engagement en faveur des droits des femmes, de l'autonomisation et de la lutte contre les discriminations. Militante des causes sociales, elle entend utiliser sa plateforme pour porter haut la voix des femmes mexicaines et du monde.

L'annonce du classement a rapidement enflammé les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, où les internautes n'ont pas caché leur admiration pour Olivia Yacé. Beaucoup estiment que la représentante ivoirienne, très applaudie tout au long de la compétition, méritait pleinement la couronne tant sa performance a été remarquable. Avec son éloquence, sa prestance scénique et son aura naturelle, elle a su captiver le jury et le public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour les observateurs internationaux, le parcours d'Olivia Yacé est l'illustration d'une compétitrice accomplie, déterminée et inspirante. Depuis son retour en compétition, la jeune femme s'est imposée comme l'une des participantes les plus suivies et appréciées. Sa présence dans le Top 5 témoigne de la montée en puissance de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale des concours de beauté.

La 75e édition de Miss Univers se tiendra à Porto Rico, l'un des pays les plus titrés de l'histoire du concours. D'ici là, les regards restent tournés vers Olivia Yacé, dont le parcours continue d'inspirer toute une génération de jeunes filles africaines rêvant de briller à leur tour.

Top 5 final - Miss Univers 2025

Miss Univers : Fátima Bosch (Mexique)

1ᣴe dauphine : Praveenar Singh (Thaïlande)

2e dauphine : Stephany Abasali (Venezuela)

3e dauphine : Ahtisa Manalo (Philippines)

4e dauphine : Olivia Yacé (Côte d'Ivoire)