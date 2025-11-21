Afrique: Miss Univers 2025 - Olivia Yacé illumine la scène mondiale et décroche une brillante 4e place

21 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Epiphany N'Guessan (Stagiaire)

La 74e édition du concours mondial de beauté Miss Univers s'est tenue à l'Impact Arena de Pak Kret, en Thaïlande, réunissant 127 candidates venues du monde entier. Parmi elles, l'Ivoirienne Olivia Yacé, déjà considérée comme l'une des reines africaines les plus charismatiques de sa génération, a une fois de plus conquis le public international. Elle termine 4e dauphine, soit 5e au classement final, confirmant son statut de figure emblématique du continent.

La couronne de Miss Univers 2025 a été décernée à la Mexicaine Fátima Bosch, qui succède ainsi à Sheynnis Palacios.

Âgée de 27 ans, la nouvelle reine de beauté s'est distinguée par son engagement en faveur des droits des femmes, de l'autonomisation et de la lutte contre les discriminations. Militante des causes sociales, elle entend utiliser sa plateforme pour porter haut la voix des femmes mexicaines et du monde.

L'annonce du classement a rapidement enflammé les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, où les internautes n'ont pas caché leur admiration pour Olivia Yacé. Beaucoup estiment que la représentante ivoirienne, très applaudie tout au long de la compétition, méritait pleinement la couronne tant sa performance a été remarquable. Avec son éloquence, sa prestance scénique et son aura naturelle, elle a su captiver le jury et le public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour les observateurs internationaux, le parcours d'Olivia Yacé est l'illustration d'une compétitrice accomplie, déterminée et inspirante. Depuis son retour en compétition, la jeune femme s'est imposée comme l'une des participantes les plus suivies et appréciées. Sa présence dans le Top 5 témoigne de la montée en puissance de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale des concours de beauté.

La 75e édition de Miss Univers se tiendra à Porto Rico, l'un des pays les plus titrés de l'histoire du concours. D'ici là, les regards restent tournés vers Olivia Yacé, dont le parcours continue d'inspirer toute une génération de jeunes filles africaines rêvant de briller à leur tour.

Top 5 final - Miss Univers 2025

Miss Univers : Fátima Bosch (Mexique)

1ᣴe dauphine : Praveenar Singh (Thaïlande)

2e dauphine : Stephany Abasali (Venezuela)

3e dauphine : Ahtisa Manalo (Philippines)

4e dauphine : Olivia Yacé (Côte d'Ivoire)

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.