Cote d'Ivoire: Droits de l'enfant - Ces succès qui renforcent la position du pays !

Le Journée mondiale de l'enfance est célébrée le 20 novembre 2025 ! Au moment où les enfants sont magnifiés à travers le monde, l'occasion de porter un regard sur le bilan en matière de promotion des droits des enfants en Côte d'Ivoire, notamment au niveau de l'éducation, de la santé, la nutrition, etc. L'Unicef Côte d'Ivoire, par le truchement de son Représentant résident, Jean François-Basse, se réjouit des victoires obtenues, d'une amélioration notable de la qualité du système éducatif.

Pour lui, le taux d'achèvement du cycle secondaire inférieur, « qui atteint 72 % » aujourd'hui, est à saluer. Il considère que cette performance est le résultat d'une synergie d'actions entre les partenaires au développement et le gouvernement ivoirien qui a mis en place d'une stratégie nationale claire. Mais surtout d'un leadership éclairé de la ministre l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation Prof. Mariatou Koné.

Pour l'amélioration de l'accès à l'éducation, les acteurs éducatifs s'orientent de plus en plus vers le digital. La plateforme « Mon école à la maison » est alors mise en place par le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation. Grâce à ce nouvel outil, les enfants où qu'ils soient peuvent se former en ayant à leur disposition des ressources éducatives. Cette innovation est couplée avec une autre solution dénommée « Ma classe digitale » du même ministère. Cette révolution est soutenue par l'Unicef qui a mis à disposition des « digibox », des équipements dotés de tablettes alimentées à l'énergie solaire. A partir de cet instrument, les élèves accèdent à des contenus pédagogiques variés.

L'école obligatoire depuis 2011

Lors de la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de l'enfance à Abidjan, la ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a rappelé les actions menées par le gouvernement pour renforcer la protection de l'enfant au niveau de l'éducation. L'Etat a rendu obligatoire depuis 2011 l'école obligatoire. En outre, l'offre d'éducation a été intensifiée par la construction de nombreux établissements scolaires et la réhabilitation de bien d'autres infrastructures.

La ministre ajoute la distribution de façon gratuite de kits et de manuels scolaires, la formation continue aux nouvelles pratiques pédagogiques pour améliorer les apprentissages. Ainsi que la réforme des curriculums, avec un accent particulier sur la réforme de l'enseignement des sciences « Aujourd'hui, notre système scolaire accueille environ 9 millions d'enfants, du préscolaire au secondaire, y compris des enfants en situation de handicap », se félicite-t-elle.

Au niveau de la santé et de la nutrition, des avancées notables ont été réalisées au profit des enfants. « Le maintien d'un taux de couverture vaccinale pour le Dtc3 à 95 % témoigne d'un engagement indéfectible à protéger nos enfants contre les maladies », indique Jean François Basse. Il associe à cette réussite, l'introduction du vaccin contre le paludisme dans 38 districts sanitaires. Une immense lueur d'espoir, dit-il, pour la santé infantile. Dans la mesure où ce vaccin peut réduire la menace de la 3e cause de mortalité infantile qu'est le paludisme.

Il soutient aussi que grâce à l'extension d'une stratégie mise en place, « 21 029 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ont été guéris en 2024, soit une augmentation de 22 points de pourcentage ». Il faut également noter que l'initiative innovante « des unités de Soins maternels Kangourou (Smk), passées de 15 à 21, a permis de sauver plus de 950 bébés prématurés en 2024 ».

Au nombre de ces victoires, l'Unicef salue les performances de la Côte d'Ivoire au niveau de la lutte contre le travail des enfants. « La Côte d'Ivoire est le seul pays à avoir enregistré une baisse de 10 points de pourcentage du travail des enfants au cours de la dernière décennie », lit-on dans le Rapport annuel 2024 de cet organe onusien.

En ce qui concerne l'enregistrement des naissances en Côte d'Ivoire, la satisfaction de l'Unicef est grande. Dans son Rapport annuel 2024, l'institution souligne qu'au total, « 621 476 enfants de moins d'un an ont été enregistrés en 2024 », portant ainsi le chiffre à « 2 410 000 enfants » du même âge enregistrés avec le soutien de cette entité de l'Onu.

Encore des défis à relever

Malgré ces succès enregistrés par le gouvernement ivoirien, bien des défis demeurent. Jean François-Basse en énumère trois. Le premier c'est dans le domaine de l'éducation. « Nous avons plus de 2 millions d'enfants aujourd'hui qui ne sont pas scolarisés pour de multiples raisons », affirme-t-il. Il dit travailler avec le ministère de l'Education nationale et d'autres ministères techniques pour réduire cette courbe pour faire en sorte que les enfants non scolarisés deviennent une minorité.

Le second défi, selon lui, est celui de l'inclusion. « La Côte d'Ivoire a encore beaucoup d'efforts à fournir pour que les enfants vivant avec un handicap puissent se voir offrir des alternatives », dit-il. Le dernier, c'est le changement climatique. « Aujourd'hui il y a de sérieuses atteintes à la biodiversité, la pollution des lagunes, etc. Fort heureusement, les jeunes essaient de trouver des solutions aux effets néfastes du changement climatique », est le Représentant de l'Unicef en Côte d'Ivoire.

Au dire du Représentant résident de l'Unicef, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté en 1989 la convention pour les Droits des enfants. L'année qui a suivi, cette convention a été signée et ratifiée par l'Etat de Côte d'Ivoire. Depuis l'année 1990, les droits de l'enfant que renferme cette convention sont intégrés dans l'arsenal juridique de la Côte d'Ivoire.