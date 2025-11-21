Togo: Le champion de la lutte contre la corruption

21 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togolais Fabrice Kodjo Ebeh, PhD, vient d'être distingué par l'Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA) d'Abidjan et le Centre de Valorisation Professionnelle et Managériale (CVPT) de Tunis.

Cette distinction, couronne l'engagement d'une personnalité dont les travaux influencent depuis deux décennies les politiques publiques de gouvernance sur le continent, notamment en matière de lutte contre la corruption.

Fabrice Kodjo Ebeh évalue les politiques publiques anti-corruption, apporte une assistance technique aux gouvernements et entreprises, élabore des stratégies anti-corruption, réalise la cartographie des risques

M. Ebeh est titulaire d'un Doctorat de l'Université de Liège et d'un DESS en droit des affaires de l'Université de Lomé.

