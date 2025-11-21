Rwanda: Après le Rwanda, l'émir du Qatar en RDC pour aborder la crise régionale et signer des protocoles d'accord

21 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par RFI

Le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani est arrivé ce 21 novembre 2025 à Kinshasa. C'est la première fois que l'émir du Qatar se rend dans la capitale congolaise. Il a été accueilli par le président de la RDC. Au programme : un point sur le processus de paix, mais aussi la signature de plusieurs mémorandums d'entente entre Kinshasa et Doha.

Après l'échec, l'an passé, des pourparlers de paix pilotés par l'Angola, le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani avait créé la surprise en réunissant, le 18 mars dernier à Doha, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Depuis cette rencontre, un dialogue direct est engagé entre la RDC et l'AFC/M23.

Selon les informations de RFI, Félix Tshisekedi entend solliciter de l'émir une implication accrue pour accélérer le processus.

Cette visite intervient d'ailleurs à moins de dix jours du délai fixé par Kinshasa et l'AFC/M23 pour conclure les six derniers protocoles de l'accord-cadre de paix et tenter d'aboutir à un accord définitif.

Ce vendredi, un tête-à-tête se déroule ainsi au Palais de la nation, avant un élargissement des discussions aux délégations.

Signature de six protocoles d'accord

Au-delà de la question sécuritaire, cette visite doit aussi déboucher sur la signature de six protocoles d'accord couvrant plusieurs secteurs : transport, justice, affaires sociales, diplomatie, jeunesse.

Il y a un mois, plusieurs lettres d'intention avaient été signées avec la société d'investissement qatarienne Al Mansour Holding, qui prévoit d'injecter 21 milliards de dollars dans divers secteurs.

Les relations entre Doha et Kigali ont fortement progressé

La veille, l'émir du Qatar était à Kigali. Le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani et le président Paul Kagame ont discuté essentiellement du renforcement des relations bilatérales entre le Qatar et le Rwanda.

Le ministre rwandais des Affaires étrangères l'a confirmé à RFI : cette visite n'était pas directement liée au processus de paix, même si la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs a bien été évoquée.

Les relations entre Doha et Kigali ont d'ailleurs fortement progressé ces dernières années : les échanges commerciaux ont augmenté de plus de 30 % en cinq ans, selon les autorités rwandaises.

Et les principaux investissements qatariens au Rwanda concernent l'aviation : le nouvel aéroport de Kigali et la participation dans la compagnie RwandAir.

