Sénégal: Richard-Toll - Un étudiant tué et un autre blessé dans une agression nocturne à Keur Birane

Un étudiant a perdu la vie, un autre a été grièvement blessé après avoir chuté d'une moto suite à une agression survenue dans la nuit de jeudi à vendredi à Keur Birane, dans le département de Dagana, a appris l'APS de source sécuritaire.

"Les agresseurs auraient tenté de s'emparer de la moto. L'un d'eux aurait asséné un coup de gourdin au conducteur, provoquant la perte de contrôle de la moto et la chute des deux passagers sur le bas-côté de la route", a indiqué la même source.

Le conducteur est décédé sur le coup. Son compagnon, gravement blessé, a été pris en charge en urgence.

La Brigade territoriale de gendarmerie de Richard-Toll a procédé aux premières constatations et ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de cette agression.