Sénégal: Richard-Toll - Un étudiant tué et un autre blessé dans une agression nocturne à Keur Birane

21 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Un étudiant a perdu la vie, un autre a été grièvement blessé après avoir chuté d'une moto suite à une agression survenue dans la nuit de jeudi à vendredi à Keur Birane, dans le département de Dagana, a appris l'APS de source sécuritaire.

"Les agresseurs auraient tenté de s'emparer de la moto. L'un d'eux aurait asséné un coup de gourdin au conducteur, provoquant la perte de contrôle de la moto et la chute des deux passagers sur le bas-côté de la route", a indiqué la même source.

Le conducteur est décédé sur le coup. Son compagnon, gravement blessé, a été pris en charge en urgence.

La Brigade territoriale de gendarmerie de Richard-Toll a procédé aux premières constatations et ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de cette agression.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.