Sénégal: L'administration territoriale se prépare à l'organisation du Gamou de Pire

Le comité départemental de développement (CDD) de Tivaouane a tenu, jeudi, une réunion préparatoire du Gamou de Pire (Tivaouane, ouest) prévu le 6 décembre prochain, a constaté l'APS.

L'édition de cette année est placée sous le signe de la mobilisation totale des autorités administratives, religieuses et communales.

Le Khalife de Pire, Serigne Mame Abdou Cissé a relevé, dès le début de la rencontre, que la réussite du Gamou, célébrant la naissance du Prophète Mohamed (PSL), repose sur "une organisation méthodique, une communication fluide entre les acteurs et une gestion rigoureuse des priorités".

Il a insisté sur la nécessité de l'anticipation, d'une mobilisation rapide des services techniques, ainsi que d'une mise à disposition précoce des laissez-passer et du "respect strict des engagements pris par les différents intervenants.

Le Khalife a également appelé à éviter toute "dispersion inutile" des forces et à privilégier les actions concrètes et le travail coordonné.

Le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guéye, a assuré que toutes les doléances exprimées par le comité seront prises en charge. Il a insisté sur la sécurité, la santé, la circulation, l'assainissement et l'élevage, secteurs dans lesquels les services techniques sont déjà mobilisés.

Un dispositif sanitaire renforcé sera déployé, alors que les services de l'élevage sont déjà à pied d'oeuvre pour un encadrement vigilant des mouvements de bétail.

Le plan de circulation sera rendu public dans les prochains jours, a-t-il annoncé.

Le maire de Pire, Mamadou Ndoye Bane a mis l'accent sur l'importance de livrer dans les meilleurs délais les laissez-passer, afin de garantir une circulation fluide autour des lieux de convergence.

Les membres du comité ont rappelé qu'en 2024, "les autorités avaient fait plus que tous les régimes précédents", pour l'organisation du Gamou de Pire. Ce qu'ils perçoivent comme une "marque de haute considération" à l'égard de Pire et de ses foyers religieux.

Ils ont assuré que tous les engagements pris seront respectés, dans un esprit de responsabilité et de collaboration.

Le préfet a clos la réunion en appelant à une "coordination permanente" entre la mairie, le comité d'organisation et l'ensemble des services techniques, gage d'un Gamou réussi.

La réunion a été mise à profit, pour rendre hommage à Abdoul Aziz Diop, chef du protocole de la préfecture de Tivaouane, rappelé à Dieu la semaine dernière.

Les membres du CDD ont unanimement salué son "professionnalisme, son ouverture d'esprit", qui ont grandement contribué, selon eux, à la bonne organisation des événements religieux dans le département de Tivaouane.