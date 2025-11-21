Sénégal: Bakel - Trois GIE enrôlés pour la planification des enseignements-apprentissages avec le PF2E

Bakel — Le programme de formation école-entreprise (PF2E) a tenu un atelier de planification des enseignements-apprentissages au profit de trois Groupements d'intérêt économique (GIE) de Bakel, jeudi, en vue de promouvoir l'employabilité des jeunes.

Ce programme du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique vise à renforcer la préparation pédagogique et organisationnelle des enseignements apprentissages.

Il vise aussi à favoriser une approche collaborative et une vision commune sur les stratégies d'enseignement, l'implication des entreprises dans le processus de la formation des jeunes, tout en se positionnant comme un outil d'insertion.

"Le programme est là pour mettre en oeuvre un modèle de formation duale où l'apprenant est en alternance. C'est-à-dire qu'il il passe 80% du temps en entreprise pour la pratique et 20% du temps au centre ressource pour compléter son apprentissage", a expliqué Moustapha Thiam, chef d'antenne régionale du PF2E de Tambacounda.

Dans ce programme, souligne M. Thiam, le centre ressource et l'entreprise sont au coeur de la formation des élèves. Ce qui permettra aux jeunes, au bout de leur formation, de "devenir automatiquement opérationnels et d'aller soit vers l'auto-emploi, soit vers l'emploi salarié".

Quinze apprenants issus de trois GIE (Gie Djike, GIE Action 2000 et Khady Services) s'activant dans la filière horticole ont été enrôlés pour être accompagnés par le PF2E afin de leur permettre de mieux dérouler leurs activités.

Des contrats d'apprentissage et des équipements de protection individuelle (EPI) ont été remis aux apprenants pour "les motiver et les pousser à aller de l'avant dans leur formation", ajoute Moustapha Thiam.

Mamadou Lamine Badji, directeur du Centre de formation professionnel (CFP2) de Bakel, s'est réjoui du choix porté sur son établissement et a appelé entreprises et apprenants à relever "les défis" liés à cette initiative.

Il a demandé aux apprenants "d'être assidus, ponctuels et travailleurs, et aux entreprises d'avoir une bonne collaboration avec le centre".

"Tous les établissements sont actuellement en compétition et nous ne voulons pas rester derrière. Nous ferons en sorte que ce programme soit une réussite", a rassuré M. Badji.