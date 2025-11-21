Sénégal: Saint-Louis - Vers l'ouverture d'une antenne régionale de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique

21 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Un comité régional de développement (CRD) consacré au l'ouverture prochaine à Saint-Louis (nord) d'une antenne régionale de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) et à la mise en place d'une plateforme réglementaire du secteur pharmaceutique local a s'est tenu jeudi à la gouvernance de cette région du nord du Sénégal, a constaté l'APS.

"Cette réunion du comité régional de développement (CRD) est consacrée au lancement de l'antenne régionale de Saint-Louis de l'ARP, mais également à la mise en place d'une plateforme réglementaire dédiée à l'approvisionnement en produits de santé, notamment les médicaments", a déclaré Alioune Ibnou Abou Talib Diouf, le directeur général de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP).

S'entretenant avec des journalistes à la suite de l'ouverture officielle de la réunion, le directeur de l'ARP a assuré qu'un fonction de contrôle de la qualité va être dévolue à l'antenne régionale qui sera doté d'un mini laboratoire qui travaille avec le laboratoire mère basé à Dakar. "Cela va permettre d'attester de la qualité et de vérifier les produits contrefaits et les faux produits", a assuré M. Diouf.

Il n' pas manquer de faire savoir que d'autres missions vont s'y rajouter pour faciliter les fonctions réglementaires de l'ARP.

L'adjoint du gouverneur de la région de Saint-Louis chargé des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue s'est de son côté dit heureux de présider cet atelier en vue de l'ouverture de cette antenne appelée à renforcer la lutte contre les faux médicaments tout en favorisant la disponibilité et l'accessibilité des médicaments pour les populations.

Le directeur régional adjoint de la santé, Abiboulaye Sall, le directeur du service régional du commerce, Ousmane Diallo, entre autres, chefs de service, ont pris part à cette réunion.

