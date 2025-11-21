Sénégal: Championnat du monde féminin de handball - Les Lionnes à fond dans la préparation

Dakar — L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal poursuit sa préparation pour le 27e Championnat du monde féminin 2025 (26 novembre-14 décembre 2025), en disputant, à partir de ce vendredi en Croatie, un tournoi de haut niveau avec des sélections nationales européennes, a appris l'APS auprès de la Fédération sénégalaise de la discipline.

Les Lionnes sont arrivées dans la journée de jeudi à Zagreb, en Croatie, après un premier stage intense d'une semaine à Meudon (France), avec un groupe de 20 joueuses.

Les vice-championnes d'Afrique vont disputer trois matchs en se mesurant à des équipes européennes, pour mieux préparer les joutes mondiales.

Les protégées du sélectionneur Yacine Messaoudi vont affronter les Croates, vendredi, puis les Polonaises, samedi, avant de se frotter à nouveaux à l'équipe nationale croate.

Après le tournoi de Croatie, les Lionnes vont retourner dans leur camp de base à Paris pour l'ultime phase de leur préparation.

Elles quitteront la capitale française, mercredi, pour le 27e Championnat du monde féminin qui se tiendra en Allemagne et aux Pays Bas.

Le Sénégal va évoluer dans la poule B, aux côtés de la Hongrie, de la Suisse et de l'Iran, trois adversaires de taille.

Le 27e Championnat du monde féminin de handball va réunir les 32 meilleures nations au monde, réparties en 8 groupes de 4 en phase préliminaire.

Les 3 premières accèdent au tour principal, la dernière devant disputer la President's Cup.

Les deux premières de chaque groupe du tour principal accèdent aux quarts de finale.

La France, tenante du titre, vise un nouveau sacre après son triomphe lors de l'édition 2023.

Dates et format de la compétition :

Phase préliminaire : du 26 novembre au 1er décembre 2025

Tour principal : du 3 au 8 décembre 2025

President's Cup (classement 25 à 32): du 3 au 8 décembre 2025

Quarts de finale: 10 décembre 2025

Demi-finales: 12 décembre 2025

Finale et match pour la 3e place : 14 décembre 2025 à Rotterdam Ahoy (Pays-Bas)

Voici les groupes:

Groupe A (Rotterdam, Pays-Bas): Danemark, Roumanie, Japon, Croatie

Groupe B (Bois-le-Duc, Pays-Bas): Hongrie, Suisse, Sénégal, Iran

Groupe C (Stuttgart, Allemagne): Allemagne, Serbie, Islande, Uruguay

Groupe D (Trèves, Allemagne): Monténégro, Espagne, Iles Féroé, Paraguay

Groupe E (Rotterdam, Pays-Bas): Pays-Bas, Autriche, Argentine, Egypte

Groupe F (Bois-le-Duc, Pays-Bas): France, Pologne, Tunisie, Chine

Groupe G (Stuttgart, Allemagne): Suède, Brésil, République tchèque, Cuba

Groupe H (Trèves, Allemagne): Norvège, Angola, Corée du Sud, Kazakhstan