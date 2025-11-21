Gabon: 'Ministre ou Rien !'

opinion

Un remaniement ministériel ou un nouveau gouvernement est en cours de téléchargement. Les "consultations" sont intenses.

Les ministres en poste font tout pour y demeurer. Après tout, chacun d'eux estime ne pas avoir démérité et avoir conservé la confiance du Chef de l'État. D'autres se considèrent, soit comme des poids lourds dont on ne peut se passer, soit comme des amis ou des proches à différents degrés du Patron. L'angoisse, pour certains, de retrouver l'anonymat ou la précarité, est préoccupante.

Les anciens Ministres de la Transition ou d'Ali Bongo ne supportent plus d'en être sortis, jugent le purgatoire trop long et font tout pour revenir.

Ceux qui n'y ont jamais été et estiment que leur moment est arrivé, frappent frénétiquement à toutes les portes, en quête de parrainages. Dans la Ve République, ils sont innombrables : ceux qui ont été récemment élus à la députation, forts de leur légitimité obtenue dans les urnes, la cohorte des "grosses têtes" et hauts cadres dont le pays ne peut se passer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Si ça vous a échappé, observez toutes les opérations de com-séduction de certains sur les réseaux sociaux.

Dans cette ruée vers les lambris défraîchis de la République, une certaine société civile ou des membres de la Diaspora ne sont pas moins actifs.

Bref. Comme au Farwest, tous les coups sont permis, les services spéciaux sont fortement mis à contribution, c'est à celui qui va discréditer le plus un adversaire potentiel.

Les différents cabinets du Palais font l'objet de toutes les sollicitations (dans l'ordre) : Cabinet du PR, Secrétariat général, Cabinets Première et Deuxième Dames.

Les présidents des institutions ne sont pas en reste, ils sont réputés proposer des noms.

Enfin, on ne doit pas occulter le rôle discret mais déterminant d'un acteur devenu incontournable depuis le 30 août 2023 : le demi-frère.

À quel poste ? Pour faire quoi ? Avec quels moyens ? Ne posez surtout pas la question. Même dans un département fait de bric et de broc, même délégué, peu importe, ministre c'est ministre.

À l'occasion, toutes les spiritualités sont sollicitées : les églises, les mosquées, les temples initiatiques traditionnels, les loges maçonniques, les Ngangas...

Si vous avez des parents parmi eux, conseillez leur de faire néanmoins attention à leur santé, la pression monte, l'hypertension aussi, les risques d'AVC sont très très élevés.

Un conseil cependant à tous ceux dont le sort ou la vie ne changera en rien : veillez jalousement sur vos enfants, certains parmi les postulants sont prêts à tout, le chiffre d'affaires des féticheurs est en très forte hausse. Sur ce plan, la Ve République n'a rien changé.

Pour nous les jaloux ou les aigris, quoi !

Pauvre Gabon !

PS. Ce post actualise un précédent du 28 mai 2020. Comme quoi, rien n'a véritablement changé.