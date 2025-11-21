Libreville, 20 novembre 2025. À l'occasion de la Journée mondiale de l'Enfance, placée cette année sous le thème « Pour chaque enfant, un avenir meilleur », Airtel Gabon a accueilli 15 enfants issus de l'orphelinat La Maison de la Joie, La Main Bénie de l'Éternel pour une journée immersive au cœur de l'entreprise.

La Journée mondiale de l'Enfance, célébrée chaque 20 novembre, rappelle l'importance de protéger les droits des enfants et de leur garantir des opportunités équitables pour grandir, s'épanouir et rêver. Pour des enfants orphelins, cette journée revêt une signification encore plus forte : elle représente une ouverture vers le monde, un moment de découverte, d'espoir et de valorisation personnelle.

Tout au long de la journée, les enfants ont été accueillis par les équipes d'Airtel Gabon, qui se sont mobilisées avec enthousiasme pour leur faire découvrir différents départements :

Service Clients

Marketing & Communication

Département des Ventes

Département Informatique

Département Réseaux

Encadrés par des agents passionnés et volontaires, les enfants ont appris les bases du fonctionnement du secteur des télécommunications, ont posé de nombreuses questions, et ont pu entrevoir des perspectives professionnelles qui pourraient les inspirer pour leur avenir.

Cette rencontre a également été très enrichissante pour les collaborateurs d'Airtel, qui ont partagé leurs connaissances avec bienveillance et ont vécu un moment humain fort, empreint d'émotion et de solidarité.

La journée s'est clôturée par une séance de questions-réponses, durant laquelle les enfants ont démontré ce qu'ils avaient retenu des différentes activités.

Cette session a été suivie par la remise officielle de diplômes de participation, symbolisant leurs efforts, leur curiosité et leur engagement tout au long de la visite.

Pour terminer, un déjeuner spécial a été offert aux enfants, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, avant leur départ.

En organisant cette activité, Airtel Gabon réaffirme son rôle d'entreprise citoyenne engagée pour le bien-être des enfants, notamment ceux issus de milieux vulnérables.

Cette journée a permis d'offrir :

Une ouverture sur le monde professionnel,

Un moment d'espoir et d'inspiration,

Un geste concret de solidarité et de soutien.

Airtel Gabon demeure convaincu que chaque enfant mérite une chance, une voix et un avenir rempli de possibilités.