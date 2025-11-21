Gabon: Visite de Macron au pays - L'ONG Croissance Saine Environnement appelle à une réévaluation des accords coloniaux

document

Mesdames et Messieurs,

Nous apprenions l'arrivée prochaine sur notre sol, la terre de nos ancêtres, notre Gabon éternel, du Président français, Emmanuel Macron

Cette note de position appelle à une action immédiate et déterminée de la part de la France, afin de prendre en compte les revendications légitimes des peuples africains francophones et du peuple gabonais en particulier et de construire ensemble un avenir basé sur la justice et le développement partagé.

Pour rappel, les accords coloniaux entre la France et les pays francophones d'Afrique ont eu des répercussions profondes et variées sur les relations économiques, politiques et culturelles entre ces nations.

Sur le plan économique, ces accords ont souvent favorisé le pillage des ressources naturelles africaines au profit de la France, créant ainsi des déséquilibres qui persistent encore aujourd'hui. Les pays africains se sont retrouvés dans une position de dépendance, limitant leur capacité à développer des industries locales et à diversifier leurs économies.

Politiquement, ces accords ont souvent entravé la souveraineté des États africains, en imposant des structures de gouvernance qui favorisaient les intérêts français plutôt que ceux des populations locales.

Sur le plan culturel, l'héritage colonial a laissé des traces indélébiles, influençant la langue, l'éducation et les valeurs sociales dans ces pays. Ainsi, les impacts des accords coloniaux sont complexes et continuent de façonner les dynamiques contemporaines entre la France et ses anciennes colonies africaines.

A l'ère de la 5ème République, un signe manifeste d'espoir pour un avenir prometteur, une force vibrante et exaltante se dessine depuis l'accession au pouvoir de Son Excellence, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette dynamique vise à réaliser notre ascension vers la félicité et à bâtir un "Gabon immortel".

Dans cette quête, la France doit s'engager à réévaluer les conditions actuelles de son partenariat avec le Gabon, qui entravent le développement et l'épanouissement de nos populations. L'objectif est de construire un nouvel édifice, un projet commun qui unira les aspirations des peuples français et gabonais, permettant ainsi de réaliser les rêves partagés d'un avenir radieux et prospère pour tous.

Par exemple, il est impératif que la France prenne des mesures tangibles pour restituer les biens mal acquis par elle-même, de la famille Bongo et d'autres acteurs ayant profité des ressources gabonaises au détriment de la population.

Cette restitution n'est pas simplement un acte symbolique, mais elle représente une opportunité réelle de redresser les injustices du passé. Les sommes et les biens récupérés pourraient être réinvestis dans des projets cruciaux pour le Gabon, tels que la construction d'hôpitaux, d'écoles et d'universités, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais.

Les ressources récupérées pourraient être allouées à des initiatives essentielles, notamment l'adduction d'eau potable, le développement de l'énergie solaire et le soutien financier pour les bourses d'études des étudiants gabonais en France et ailleurs. En permettant aux jeunes Gabonais d'accéder à l'éducation supérieure, la France investit non seulement dans le futur du Gabon, mais également dans la création d'un lien de coopération durable entre les deux nations.

Une telle démarche contribuerait non seulement à apaiser les tensions actuelles, mais également à établir un véritable partenariat fondé sur le respect mutuel et le développement durable. La coopération ne doit plus être perçue comme une imposition de la France à son ancienne colonie, mais comme un échange équitable où les deux pays tirent profit de leurs relations.

L'engagement de la France vis-à-vis du Gabon doit aller au-delà des mots et des promesses. La visite de Macron doit être un tournant décisif, accompagnée d'actions concrètes pour répondre aux aspirations légitimes du peuple gabonais. La France a l'opportunité, aujourd'hui, de montrer qu'elle peut être un partenaire respectable et bienveillant, capable d'apporter une contribution significative à la construction d'un Gabon plus prospère et plus autonome.

L'heure est venue de transformer les relations franco-gabonaises en un partenariat durable, basé non seulement sur des intérêts économiques, équitables, mais aussi sur des valeurs humaines et sociales communes. En effet le Gabon hérite d'une radiation historique d'uranium du Groupe Comuf/ Eramet et celles des pollutions pétrolières du Groupe Perenco.

Cette visite sera l'occasion de clarifier la prise des participations du Groupe Total et CBG dans les concessions forestières pour des crédits carbones sans aucune transparence et information auprès des populations impactées.

Je vous remercie.

Nicaise MOULOMBI,

2ème Vice-président du CESE Gabon,

Membre du Conseil d'orientation de l'IFDD/OIF

Président Exécutif du Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Economie Verte en Afrique Centrale et Président de l'ONG Croissance Saine Environnement.