Burkina Faso: Comité international Mémorial Thomas-Sankara - La coordination régionale du Liptako installée

Le secrétaire général de la région du Liptako, Auguste Kinda, a installé la coordination régionale du comité international Mémorial Thomas-Sankara, le mercredi 19 novembre 2025 à Dori, composée de huit membres, la coordination régionale du Liptako du comité.

international Mémorial Thomas-Sankara a été installée par le secrétaire général de la région du Liptako, Auguste Kinda, le mercredi 19 novembre 2025 à Dori. Placée sur le thème : « héritiers de Thomas Sankara : Unis pour la préservation de la mémoire et des idéaux du camarade Président Thomas Sankara », la cérémonie a servi de tribune pour inviter les populations à perpétuer les valeurs prônées par le père de la Révolution burkinabè.

Selon le coordinateur régional du Liptako du comité international Mémorial Thomas-Sankara, Moussa Pathé Diallo, les missions assignées sont la promotion et la défense des idéaux du Président Thomas Sankara. Pour ce faire, a-t-il poursuivi, la coordination régionale entend sensibiliser la jeunesse afin qu'elle puisse adhérer aux idéaux du Président Thomas Sankara en vue de protéger la Révolution progressiste populaire (RPP) pour que la victoire revienne au peuple.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans l'optique d'atteindre cet objectif, M. Diallo a exhorté, la population du Liptako à s'approprier les idéaux de la RPP, car, a-t-il soutenu, elle a emboité les pas du père de la Révolution burkinabè.« Je sais que nous pouvons compter sur chacune et chacun de vous. Et, c'est ensemble que nous réussirons cette noble mission de promotion des idéaux du Président Sankara », a-t-il lancé à la population.

Pour sa part, le secrétaire général de la région du Liptako, Auguste Kinda a affirmé que la mise en place de la coordination régionale vient non seulement honorer la mémoire du père de la Révolution d'août 83, mais aussi créer un cadre structurant pour porter ses idéaux au sein de la région.« Notre pays traverse des défis complexes. Mais plus que jamais, nous avons besoin de repères, de modèles, d'exemples d'intégrité, de courage, de services désintéressés à la nation».

En cela, le message de Thomas Sankara demeure pertinent. Il nous invite à »l'audace, à la dignité et à la responsabilité collective », a rappelé l'administrateur civil. A l'adresse des membres de la coordination régionale, il les a invités à s'investir avec sérieux, discipline et engagement afin que ce mémorial soit un véritable centre de réflexion, de mobilisation citoyenne et d'éducation politique et idéologique, notamment pour les jeunes.

Soutenir la révolution

En sa qualité d'invité d'honneur de la cérémonie d'installation, le chef de bataillon, le commandant de la 4e région militaire, le commandant Amadou Sanou a rappelé que le Burkina est en RPP, d'où le soutien de la population pour sa réussite. Pour lui, l'installation de la coordination régionale entre en étroite ligne des objectifs à atteindre dans chaque région. A ce sujet, il a souligné que le soutien de la révolution doit être d'abord régional afin qu'elle puisse mener à bien ses objectifs. Et d'ajouter que c'est la seule voix de souveraineté et de réussite du Burkina et de l'Afrique toute entière.

De l'avis du représentant du président du comité international Mémorial Thomas-Sankara, Ahmed Cissé, la coordination régionale du Liptako ne doit pas se contenter de discours sans actes. « Nous n'avons pas le droit de transformer une mission historique en un simple protocole. Notre devoir est simple, mais immense à savoir faire vivre le CIMTS dans les faits en mobilisant les jeunes, les femmes et l'ensemble des communautés. Pour cela, nous devons plaider pour que les lieux symboliques parlent pour les générations futures », a expliqué M. Cissé.

A cet effet, il a encouragé les membres de la coordination régionale à agir avec intégrité, discipline, modestie et détermination. Aux noms des parrains, Alfred Tiendrébeogo et Mahamoudou Housseyni Maiga, Abdoul Karim Amadou Maiga a confié qu'il ne s'agit pas d'un simple parrainage, mais d'une lourde charge d'accompagnement et de responsabilité morale. « Pour cette responsabilité morale, nous nous engageons devant vous à l'assumer pleinement non pas seulement pour la cérémonie, mais aussi les parcours à venir afin que vive et rayonne les idéaux pour lesquels Thomas Sankara a consentis le sacrifice suprême », a conclu le représentant des parrains.