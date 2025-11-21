Burkina Faso: Société de transport en commun - Une vingtaine de bus pour Tenkodogo et ses environs

La Société de transport en commun (SOTRACO) et les représentants des différents acteurs de la région ont validé, le jeudi 20 novembre 2025, à Tenkodogo, 12 lignes pour 22 bus au cours d'un atelier dans ladite ville.

La ville de Tenkodogo et les communes environnantes, dans la région du Nakambé vont bénéficier de 22 bus de la Société de transport en commun (SOTRACO) circulant sur 12 lignes afin d'améliorer la mobilité urbaine. Un atelier de validation des études menées pour l'implantation de réseau de bus, tenu le jeudi 20 novembre 2025, à Tenkodogo, a permis de proposer quatre lignes ordinaires pour le chef-lieu de la région du Nakambé, 7 lignes intercommunales et une ligne touristique de Tenkodogo à Bagré.

Les autres communes concernées par ce déploiement de bus sont Bittou, Bagré, Garango Koupéla, Gounghin et Pouytenga. Le directeur général de la SOTRACO, Drissa Sawadogo, a justifié le déploiement des bus de sa société par l'augmentation démographique et l'urbanisation rapide des villes qui engendrent de nouveaux défis en termes de déplacement. Ce qui explique que le transport urbain public, selon lui, devient non seulement indispensable pour assurer la mobilité des citoyens, mais aussi pour garantir la sécurité routière, préserver l'environnement et promouvoir l'équité sociale.

« Un réseau de transport performant, accessible et fiable est essentiel pour améliorer la qualité de vie des habitants, stimuler l'économie et renforcer les liens sociaux », a-t-il soutenu. M. Sawadogo a fait savoir qu'une étude montre que le réseau de bus dans la ville de Tenkodogo et communes environnantes est viable. Il a précisé que les critères de choix sont la présence d'université et la mobilité de la population. Le directeur général a rappelé que, le 7 janvier 2025, l' Etat burkinabè a procédé à une recapitalisation de la SOTRACO, portant son capital social de 800 millions de francs CFA à 5 milliards F CFA.

Améliorer la mobilité urbaine

Drissa Sawadogo a ajouté que cette opération stratégique a permis à la SOTRACO de devenir une société d'économie mixte avec une participation majoritaire de l'Etat, à hauteur de 89, 73%. Le président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda s'est réjoui de l'arrivée annoncée des autobus dans sa ville. Pour lui, l'utilisation des engins était source de pollution.

« L'arrivée de la SOTRACO va permettre de mutualiser les efforts, réduire de façon considérable l'encombrement de la circulation routière, et aussi réduire l'émission des gaz à effet de serre afin que Tenkodogo soit une ville plus verte et durable », a-t-il déclaré. M. Pooda a invité la population de Tenkodogo et de ses environs à un comportement responsable vis-à-vis des bus qui seront mis à leur disposition de sorte à les préserver dans le temps et la durée.

Le représentant du gouverneur du Nakambé, le secrétaire général de la région, Sayouba Sawadogo, a déclaré que l'acquisition de 530 autobus s'inscrit dans les actions du gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, visant à répondre aux besoins des populations.

Il a rappelé que ce projet de desserte de la ville de Tenkodogo et ses environs en autobus s'inscrit dans le cadre de l'Initiative présentielle pour une éducation de qualité afin d'améliorer la mobilité des élèves, des étudiants et plus largement les citoyens burkinabè. M, Sawadogo a salué l'arrivée de ces bus qui vont, à son avis, contribuer non seulement à faciliter les déplacements quotidiens des populations mais aussi garantir l'accès à une éducation de qualité aux élèves et étudiants de la région et renforcer la dynamique de développement.