Burkina Faso: Gestion des litiges dans le secteur des affaires - La CAMC-O, un modèle dans l'espace OHADA

Le Centre d'arbitrage, des médiations et des conciliations de Ouagadougou (CAMC-O) tient les 20 et 21 novembre 2025 à Ouagadougou, un colloque international sur le thème : « le CAMC-O, 20 ans de pratique d'arbitrage et de médiation : bilan et perspectives ».

2005-2025, le Centre d'arbitrage, des médiations et des conciliations de Ouagadougou (CAMC-O) a 20 ans. Pour célébrer ces deux décennies d'existence, il organise un colloque international de haut niveau les 20 et 21 novembre 2025 à Ouagadougou. Placé sur le thème : « Le CAMC-O, 20 ans de pratique d'arbitrage et de médiation : bilan et perspectives ». Ce thème, selon le représentant du Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (MICA), Seydou Ilboudo, invite les acteurs à se pencher sur les acquis, les insuffisances, mais aussi les perspectives de promotion et de vulgarisation des Modes alternatifs de règlement et des litiges (MARL) au niveau du CAMC-O.

« Au cours du présent colloque, le centre va faire l'état des lieux de la pratique des MARL au Burkina Faso en vue d'ouvrir des perspectives de renforcement, d'attractivité et de compétitivité de nos standards d'arbitrage et de médiation », a expliqué le président du conseil d'administration du CAMC-O, Daouda Sawadogo.

En effet, à l'entendre, les modes alternatifs de règlement des litiges occupent une place importante dans la gestion des litiges commerciaux et la sécurisation des investissements sur le plan national et international. Ainsi, le centre a été saisi de 698 dossiers de procédure, dont 313 requêtes en arbitrage et 385 demandes de médiation, soit une moyenne de 36 dossiers par an.

« Ces saisines proviennent de tous les secteurs d'activités à savoir des établissements financiers, aux secteurs miniers agricoles, en passant par les assurances, l'artisanat, les services, le commerce, l'immobilier, les transports et les télécommunications. L'on note également le recours fréquent des institutions publiques au service du CAMCO », a-t-il indiqué.

CAMC-O promeut les valeurs endogènes

Pour le représentant du MICA, ces mécanismes alternatifs ont montré, durant ces 20 dernières années, leur complémentarité avec le système judiciaire classique au Burkina Faso. Et de poursuivre qu'en raison de leur souplesse, solidarité et surtout de leur accessibilité, les MARL constituent un tremplin pour la promotion d'une justice fondée sur les valeurs endogènes. « Ils répondent à la fois aux besoins de confidentialité et de préservation des relations entre les parties tout en facilitant une meilleure appropriation des décisions de justice par les populations », a précisé le représentant du parrain, Bepoadi Sinini.

A l'écouter, les résultats engrangés par le CAMC-O en deux décennies de fonctionnement traduisent 20 ans de contribution à la sécurité juridique et judiciaire des affaires. Le PCA, a souligné que depuis 2022, le centre a entrepris un vaste chantier de réformes en vue de renforcer l'accessibilité de ses services et mieux répondre aux attentes des acteurs économiques. Ces réformes ont porté notamment sur la relecture des textes de procédure avec un meilleur encadrement des délais, une meilleure prise en charge des dossiers de reprise, l'adoption des listes d'arbitres et de médiateurs soumises à révision, la mise en place de plateformes d'arbitres et de médiateurs.

« Désormais, le centre jouit d'un crédit certain dans l'espace de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), car il atteint l'âge de la maturité, du renouveau. Il doit donc s'ouvrir davantage au monde », a laissé entendre le conférencier, Pr Filiga Michel Sawaodogo. A ce colloque international, des structures soeurs venues du Mali, du Niger, du Bénin, du Togo, du Cameroun étaient présentes physiquement et en ligne.