Afrique: ¼ de final Mondial U17/Italie - Burkina Faso - Les Etalons prêts à faire plier la Squadra Azzurra

Seule équipe d'Afrique subsaharienne toujours en course pour le sacre de la 20e Coupe du monde U17, les Etalons auront sur leur chemin, cet après-midi, la Squadra Azzurra d'Italie. Une rencontre qui désignera celle qui va valider son ticket pour le dernier carré. Dans l'écurie des Etalons, l'on est optimiste pour intégrer le dernier carré de la compétition.

Dernière répétition à la veille du match capital des quarts de finale de la 20e Coupe du monde U17 face à la Squadra Azzurra d'Italie. Tous les joueurs ont répondu à l'appel. Même Ousmane Ouédraogo, sorti sur blessure face à l'Ouganda, est présent. Le coach Oscar Barro donne de ces nouvelles. « Il a repris. Nous allons voir d'ici la fin de l'entrainement s'il ne ressent pas de douleur, il sera apte pour le match », rassure-t-il.

Sur l'aire de jeu de la pelouse 7, c'est le rituel à 24h de chacune de leur rencontre. Le menu : échauffement, ateliers, mise en place technique. Les joueurs s'y donnent à fond. L'engagement et la volonté sont palpables. L'Italie, on le sait, est certes technique et rapide dans les couloirs « mais prenable » selon certains joueurs étalons. « Nous connaissons un peu leurs points faibles. Malgré tout, nous n'allons pas les sous-estimer. Nous allons aborder la rencontre comme les autres en suivant les consignes du staff technique », laisse entendre l'axial Issouf Dabo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tout comme le portier Rahim Ouattara, ils avouent que « l'esprit d'équipe et la solidarité » constituent la force de leur groupe. Deux qualités indéniables qui comptent pour une victoire. L'un des héros de la victoire face à l'Ouganda, le portier Rahim Ouattara promet de réaliser la même performance, car, confesse-t-il, l'objectif est maintenant de remporter le trophée.

Selon le coach Oscar Barro, ce match face à l'Italie est le plus important du tournoi pour lui et ses poulains. « C'est un match très capital et nous en sommes conscients », reconnait-il. Après les Etats-Unis, la République Tchèque, le Tadjikistan, l'Allemagne et l'Ouganda, coach Barro s'apprête à dérouler une autre stratégie face à une autre nation de football qui est l'Italie, Louckman Tapsoba et Ismaël Zallé de retour.

Une équipe avec un style de jeu différent de ces 5 équipes, selon Oscar Barro. « Nous nous sommes adaptés à leur style de jeu. En venant, on avait des appréhensions. Mais, au fil du temps, nous nous sommes rendu compte que toutes les équipes se valent », analyse-t-il.

Cet après-midi sous le coup de 13h 30 GMT, la tête pensante des Etalons U17 promet de mettre en place un plan de jeu, « d'abord en les empêchant de jouer et continuer à mettre l'accent sur ce que nous savons faire pour arriver à les supplanter ». Oscar Barro se réjouit du retour de sanction de Louckman Tapsoba et d'Ismaël Zallé. « Leurs absences étaient perceptibles. Leur retour est une bonne chose pour l'équipe. Pas que ceux qui les avaient remplacés n'ont pas été bons mais Louckman et Ismaël vont nous permettre d'avoir une bonne assise », se frotte-t-il les mains.