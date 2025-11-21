Burkina Faso: Campagne nationale « Dèmè Sira » - La collecte des fonds et des dons officiellement lancée dans les Tannounyal

La région des Tannounyan a officiellement lancé la compagne régionale de collecte des dons dans le cadre de l'initiative « Dèmè Sira », le mercredi 19 novembre 2025 à Banfora. L'arrivée de la caravane nationale et la remise du flambeau ont marqué cette étape régionale.

Le flambeau de la campagne « Dèmè Sira » est arrivé dans la région des Tannounyan, à Banfora, dans l'après-midi du mercredi 19 novembre 2025. Il a été conduit par le gouverneur du Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga, qui l'a remis à son homologue des Tannounyan, Patrice Yéyé. L'arrivée de ce flambeau a marqué en effet le lancement officiel de la collecte des dons et des fonds rentrant dans le cadre de cette initiative nationale.

Le gouverneur Babo Pierre Bassinga a salué la forte mobilisation et l'accueil qui lui a été réservé dans la cité du Paysan noir. Une mobilisation qui, a-t-il dit, est l'expression de l'adhésion des populations à cette vision des plus hautes autorités du pays. M. Bassinga a déclaré que ce flambeau est le symbole de l'engagement collectif des Burkinabè, avant de souhaiter que sa lumière éclaire le trajet vers la solidarité et l'unité nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Patrice Yéyé, en recevant le flambeau, a appelé toute la population de la région des Tannounyan, chacun dans sa province, sa commune, son village, son quartier ou encore dans sa famille, à faire briller la flamme de la solidarité. « Dèmè Sira », pour le gouverneur des Tannounyan, plus qu'une simple initiative, est un appel à la conscience collective, à la fraternité et à l'unité nationale.

Appel à la participation de tous

« Elle nous invite à tendre la main à nos frères et soeurs durement éprouvés par les crises sécuritaires, humanitaires et socioéconomiques », a déclaré Patrice Yéyé. La région des Tannounyan, s'est félicité son gouverneur, a toujours su se montrer solidaire dans les moments difficiles. Une façon pour lui d'appeler à la participation active de tous, dont les collectivités territoriales, les services techniques de l'Etat, les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), les dozos, les opérateurs économiques, les OSC, les associations de femmes et de jeunes, les leaders religieux et coutumiers et tous les citoyens de bonne volonté.

Pour la Directrice régionale en charge de l'Action humanitaire des Tannounyan, Wend-Kuuni Bernadette Yaméogo, « Dèmè Sira » vient à point nommée et appel à chacun, un sursaut de solidarité nationale. Elle a énuméré quelques actions majeures menées dans la région en 2025 en faveurs des couches vulnérables.

Il s'agit entre autres, des distributions régulières de vivres et de non-vivres aux ménages vulnérables, aux PDI et aux communautés hôtes, des interventions lors des incidents sécuritaires, et des catastrophes et le renforcement de l'accompagnement psychosocial et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Aussi, a ajouté Bernadette Yaméogo, des appuis en activités génératrices de revenus ont été apportés à des ménages vulnérables.

« Plus de 200 femmes ont été formées en tissage de Faso Danfani et en teinture de Koko Dunda, les frais de scolarité de plus de 80 enfants ont été pris en charge », a confié la Directrice régionale. Et de lancer un appel à l'ensemble des institutions, organisations, leaders et citoyens de la région à contribuer à la présente campagne. « Lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons transformer des vies et redonner espoir », a-t-elle dit.

Des vivres et des non-vivres ont été remis au Centre d'accueil pour enfants en difficulté (CAED), Africa-Tilé, basé à Banfora, et un théâtre forum sur la solidarité a été déroulé par la troupe « Babouanga », en marge de la cérémonie. Le flambeau a été conduit le 20 novembre 2025 par le gouverneur des Tannounyan en direction du Guiriko, prochaine étape de la caravane.