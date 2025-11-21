Maroc: Tourisme - Le pays aligne son modèle statistique aux meilleures pratiques internationales

21 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, la Confédération nationale du tourisme (CNT) et l'Observatoire du Tourisme, ont présenté, jeudi à Rabat, le nouveau modèle d'estimation des indicateurs de fréquentation des établissements d'hébergement touristique classés (EHTC).

Présenté lors d'un événement co-présidé par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et le président de la CNT, Hamid Bentahar, ce nouveau modèle marque une étape majeure dans la modernisation du système d'information touristique national, et permettra de mettre à disposition des données essentielles pour guider les décisions des professionnels du secteur, et éclairer les choix d'investissement auprès des investisseurs nationaux et internationaux.

Aligné aux meilleures pratiques adoptées par les plus grandes destinations touristiques, ledit modèle repose sur un échantillon représentatif prenant en compte les types d'hébergement, la destination et la saisonnalité.

Les résultats de ce modèle sont confirmés par d'autres sources de données issues du terrain. Ceci permet une mesure plus complète et précise de l'activité touristique.

Cette approche, largement privilégiée au niveau international, offre une vision élargie de la fréquentation des EHTC et permet d'améliorer significativement la qualité des indicateurs.

"L'étape que nous franchissons aujourd'hui n'est pas un simple exercice technique ; c'est un acte stratégique qui s'inscrit pleinement dans la mise en oeuvre de la feuille de route 2023-2026, qui place la gouvernance au coeur des priorités du secteur", a dit Mme Ammor à cette occasion.

Ce nouveau modèle, associé au nouveau site de l'Observatoire du Tourisme, ouvre la voie à des analyses de qualité et élargit considérablement le champ d'action, aussi bien pour les acteurs publics que privés, a-t-elle relevé.

Cet événement a également été marqué par l'intervention d'un expert de l'ONU Tourisme, venu présenter le cadre normatif mondial et les bonnes pratiques en matière de mesure de la fréquentation touristique. Un appui important qui témoigne du plein soutien de l'ONU Tourisme à la démarche marocaine.

Pour accompagner cette mutation et garantir un accès simple et fiable aux données touristiques, l'Observatoire du Tourisme se dote d'un nouveau site web, intégrant un tableau de bord interactif conçu avec l'appui de l'ONU Tourisme et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), qui offrira un espace moderne, intuitif et ouvert à tous. Il mettra à disposition des indicateurs actualisés, ainsi que des outils facilitant la comparaison et l'interprétation des données.

"Notre ambition commune est de créer une véritable culture de la donnée et d'en faire un avantage compétitif durable pour tout l'écosystème", a souligné, de son côté, M. Bentahar.

Et de soutenir : "Au-delà du nouveau tableau de bord interactif, qui offre plus de visibilité et d'autonomie, nous visons une dynamique d'amélioration continue de la donnée, afin de renforcer les compétences, accélérer la montée en puissance des entreprises et soutenir le développement durable de nos destinations".

Ce portail sera alimenté par les données issues du nouveau modèle d'estimation de la fréquentation des EHTC, pour offrir une vision plus complète de l'activité touristique nationale.

L'ensemble des données et indicateurs est désormais accessible sur "https://observatoiredutourisme.ma/".

