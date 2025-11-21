Afrique: Driss El Alouani médaillé de bronze aux Championnats d'Afrique de cyclisme à Kwale

Le cycliste marocain Driss El Alouani a décroché, jeudi, la médaille de bronze dans l'épreuve individuelle contre-la-montre U23 lors des 19e Championnats d'Afrique de cyclisme sur route, qui se poursuivent jusqu'au 23 courant à Kwale, au Kenya.

Driss El Alouani a bouclé les 14 km du contre-la-montre individuel U23 en 17 min 11 sec 54, décrochant la médaille de bronze derrière le Sud-Africain Dike Joshua (16 min 45 sec 90) rentré premier et l'Erythréen Mewael Girmay (17 min 01 sec 01) qui a escaladé la deuxième marche du podium.

La course s'est disputée sur un parcours fermé particulièrement exigeant, alternant sections techniques et lignes exposées au vent, sur un tracé du comté de Kwale, dans le littoral sud-est Kenyan.

Chez les juniors, le Mauricien Tristan Hardy a terminé premier (17 min 12 sec 82), suivi de Nahom Efriem (Érythrée) qui a franchit la ligne d'arrivée en 17 min 33 sec 34 et du Sud-Africain Dean Woolley qui a réalisé un chrono de 17 min 34 sec 03. Le Marocain Marouane Kharbouchi s'est classé 11e de cette compétition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une déclaration à la MAP, Driss El Alouani s'est dit très heureux d'avoir décroché la médaille de bronze dans cette épreuve particulièrement exigeante, où le vent a fortement influé sur la course, soulignant que cette course a été rendue difficile en raison de la présence de coureurs issus de nations africaines à forte tradition cycliste.

Le coureur marocain a rappelé l'importance d'une gestion optimale de l'effort et de l'adaptation aux conditions climatiques dans ce type de parcours, soulignant que ces facteurs ont été déterminants dans sa performance.

L'entraîneur national Abdelaâti Saâdoun a, de son côté, salué la performance du jeune coureur Driss El Alouani, qui, après avoir décroché la deuxième place au classement général du Tour du Burkina Faso, confirme son statut en tant que figure montante de l'élite du cyclisme africain.

L'équipe nationale marocaine de cyclisme prend part à ce championnat avec Marouane Kharbouchi, champion national juniors, Driss El Alouani, champion national U23, Malika Ben Allal, championne nationale élite dames, ainsi que le duo élite Achraf Edoghmi et Anas Ait El Abdia.

La participation de l'équipe nationale de cyclisme s'inscrit dans le cadre du programme des participations internationales des équipes nationales préétabli par l'unité technique de la Fédération Royale Marocaine de Cyclisme (FRMC), avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et en coordination avec le Comité national olympique marocain.

Plus de 300 cyclistes représentant 30 nations africaines s'affrontent jusqu'au 23 novembre à Kwale pour remporter les maillots rose et blanc réservés aux champions continentaux. La précédente édition, organisée à Eldoret (Kenya) en octobre 2024, avait déjà vu un Marocain, Adil Al Arbaoui, décrocher la médaille de bronze dans l'épreuve individuelle contre-la-montre élite.