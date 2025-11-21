Congo-Kinshasa: La MONUSCO et les FARDC déjouent une attaque de la milice CRP à Djugu

21 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Forces armées de la RDC et les casques bleus de la MONUSCO ont déjoué lundi 16 novembre une attaque planifiée par les miliciens de la milice Convention pour la révolution populaire (CRP) près de Sanduku, une localité du territoire de Djugu située à 45 kilomètres de Bunia, en Ituri.

Ces miliciens, qui tentaient d'observer la zone où se trouvent également des sites de déplacés pour organiser leur assaut, ont été repoussés grâce à l'intervention rapide des FARDC et des soldats de paix, les contraignant à se replier dans la forêt.

Le Colonel Charles Idjiwa, officier de l'information publique de la Force de la MONUSCO à Beni, explique qu'alertés par des coups de feu, ils ont dépêché une patrouille pour évaluer la situation, protéger les civils et appuyer les FARDC.

« Sur place, les Casques bleus ont constaté que les FARDC menaient déjà une patrouille de domination de zone. Le commandant de la MONUSCO a été informé par son homologue FARDC de mouvements suspects attribués au CRP, qui semblaient effectuer une reconnaissance en vue d'une possible embuscade le long de la RN-27 », détaille l'officier onusien.

Pour faire face à la menace, les FARDC et les casques bleus en patrouille ont tiré quelques coups de feu pour dissuader les miliciens de s'approcher, les obligeant à se replier.

Le Colonel Charles Idjiwa précise qu'après cet épisode, des renforts ont été envoyés depuis la base de la MONUSCO de Fataki afin d'établir une position de blocage et prévenir toute manoeuvre hostile.

