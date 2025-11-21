Congo-Kinshasa: Des enseignants impayés déclenchent une grève sèche au Kasaï

Les enseignants de la province éducationnelle Kasaï 2, dans les territoires de Mweka, Luebo, Ilebo et Dekese, ont décrété à partir du mercredi 19 novembre une grève sèche pour réclamer le paiement de trois mois d'arriérés de salaire, correspondant aux mois de septembre, octobre et novembre 2025. Depuis 72 heures, les élèves sont laissés sans accompagnement.

Face à cette situation, la Fédération nationale des enseignants du Congo (FENECO), section du Kasaï, demande au gouvernement central de payer ces enseignants afin qu'ils reprennent leurs activités pédagogiques. Son président, Félicien Lobo Muamba, redoute que ce mouvement de grève n'impacte le calendrier scolaire et déclare : « Nous remontons au créneau pour solliciter l'implication du gouvernement central afin de remettre les enseignants dans leurs droits concernant leur paie des trois mois de salaire, septembre, octobre et novembre ».

De son côté, Basile Mbanza, coordinateur de la Nouvelle société civile de Luebo, craint que cette grève ne porte atteinte à la formation des enfants. Il reconnaît toutefois aux enseignants le droit de réclamer leur salaire, tout en les invitant à s'occuper des enfants pendant que le gouvernement s'acquitte de ses obligations.

Il y a quelques jours, la Caritas du diocèse de Luebo, structure chargée du paiement des enseignants, a versé un mois de salaire aux enseignants. Ces derniers avaient cependant refusé, réclamant la totalité des arriérés de salaire.