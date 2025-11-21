Afrique Centrale: Washington - 4e réunion du Mécanisme conjoint RDC-Rwanda sur la sécurité

La République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont tenu à Washington, les 19 et 20 novembre, la quatrième réunion du Mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité. Cette rencontre s'est déroulée en présence de représentants des États-Unis, du Qatar, du Togo en qualité de médiateur de l'Union africaine.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord de paix signé le 27 juin dernier à Washington, avec pour objectif principal d'accélérer l'application de l'accord.

Selon un communiqué du Département d'État américain, la RDC et le Rwanda ont réaffirmé leur engagement à faire avancer l'Ordre d'opérations (OPORD) pour mettre en œuvre le Concept d'opérations (CONOPS) du Plan harmonisé. Ce plan vise la neutralisation des FDLR, le désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda. Les observateurs ont salué les efforts des deux parties pour faciliter la démobilisation, le rapatriement et la réintégration des FDLR.

La réunion a permis de faire le point sur la première phase de l'OPORD, notamment le partage de renseignements et les opérations de sensibilisation menées par la RDC pour inciter les FDLR à déposer les armes. La deuxième phase, centrée sur la neutralisation des FDLR, le désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda, a également été abordée, avec une attention particulière sur les défis et opportunités pour garantir le succès du processus.

Cohérence entre Doha et Washington

Les participants ont insisté sur la nécessité de maintenir une cohérence entre les processus de Doha et de Washington, saluant la récente signature de l'Accord-cadre de Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23.

Enfin, le communiqué précise que le Togo accueillera le 17 janvier 2026 une réunion de haut niveau destinée à consolider le processus de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs, renforcer la confiance et faire progresser les discussions.