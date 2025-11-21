Afrique: Au moins 19 millions de personnes en détresse en Afrique de l'Ouest et centrale (HCR)

En mission de six jours en RDC, le Directeur régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a souligné qu'au moins 5 millions de réfugiés et 14 millions de déplacés internes attendent une aide urgente en Afrique de l'Ouest et centrale.

Gnon Konde a livré ces chiffres jeudi 20 novembre à Radio Okapi, à Kinshasa.

Il a indiqué que cette situation alarmante, aggravée par le manque d'assistance, a déjà entraîné la fermeture de 30 bureaux du HCR dans la région, dont certains en RDC.

« Les acteurs humanitaires ont été énormément impactés depuis le début de cette année à cause de la décision prise par certains bailleurs. Les premiers bailleurs pour nos opérations sont les Américains, qui contribuaient à 60 % du budget en Afrique centrale. Nos bureaux ont été fermés dans la région, et pas seulement au Congo. Et pour le HCR, c'est énorme », a-t-il expliqué.

Selon lui, cette crise n'est pas liée à une administration particulière, mais reflète une réalité inquiétante du financement humanitaire. Le responsable régional a lancé un appel pressant aux bailleurs pour qu'ils reprennent leurs engagements et viennent en aide aux réfugiés et déplacés internes, contraints à une vie indigne.

« Ce sont des populations dont les vies sont suspendues. On a besoin de soutiens pour pouvoir travailler, reconstruire ces vies et les ramener dans une forme de dignité », a-t-il insisté.