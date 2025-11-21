Afrique: Au moins 19 millions de personnes en détresse en Afrique de l'Ouest et centrale (HCR)

21 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

En mission de six jours en RDC, le Directeur régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a souligné qu'au moins 5 millions de réfugiés et 14 millions de déplacés internes attendent une aide urgente en Afrique de l'Ouest et centrale.

Gnon Konde a livré ces chiffres jeudi 20 novembre à Radio Okapi, à Kinshasa.

Il a indiqué que cette situation alarmante, aggravée par le manque d'assistance, a déjà entraîné la fermeture de 30 bureaux du HCR dans la région, dont certains en RDC.

« Les acteurs humanitaires ont été énormément impactés depuis le début de cette année à cause de la décision prise par certains bailleurs. Les premiers bailleurs pour nos opérations sont les Américains, qui contribuaient à 60 % du budget en Afrique centrale. Nos bureaux ont été fermés dans la région, et pas seulement au Congo. Et pour le HCR, c'est énorme », a-t-il expliqué.

Selon lui, cette crise n'est pas liée à une administration particulière, mais reflète une réalité inquiétante du financement humanitaire. Le responsable régional a lancé un appel pressant aux bailleurs pour qu'ils reprennent leurs engagements et viennent en aide aux réfugiés et déplacés internes, contraints à une vie indigne.

« Ce sont des populations dont les vies sont suspendues. On a besoin de soutiens pour pouvoir travailler, reconstruire ces vies et les ramener dans une forme de dignité », a-t-il insisté.

