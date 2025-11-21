Congo-Kinshasa: Des obus touchent une école publique à Walungu lors des combats M23-Wazalendo

Pendant les combats intenses opposant les rebelles de la coalition AFC-M23 aux combattants Wazalendo dans la nuit du jeudi à vendredi 21 novembre à Walungu (Sud-Kivu), une partie de l'école primaire Walungu 2 (EPOWA) a été détruite par des obus. Une maison en construction dans le village Kabikwinja, situé à moins de 2 km du chef-lieu de Walungu, a également été touchée, rapportent des témoins.

Ces affrontements marqués par des crépitements de balles et des tirs nourris d'obus ont commencé vers minuit ce vendredi, selon des sources locales.

Les habitants, effrayés, sont restés terrés dans leurs maisons.

Aucune source ne peut déterminer avec précision les auteurs des tirs d'obus qui ont détruit partiellement l'école primaire Walungu 2 et une maison d'habitation inachevée.

Les combats de cette nuit ne sont pas isolés. Plusieurs autres affrontements armés avaient déjà eu lieu deux jours plus tôt entre les Wazalendo et les rebelles AFC-M23. Ils se sont déroulés sur plusieurs axes du territoire de Walungu : Mugogo, Bideka, Walungu centre et Kaniola, causant au moins trois morts selon certaines sources. Cependant, ce bilan n'est pas confirmé, d'après la société civile locale.

Une accalmie précaire s'observe depuis le matin de ce vendredi, bien que les combats se poursuivaient autour du site minier de Karhembu, situé à la limite des territoires de Walungu, Mwenga et Shabunda.